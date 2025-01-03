2025台灣燈會主燈「無限樂園」造型曝 邀職棒啦啦隊融入主燈秀

「2025台灣燈會」2月12日（元宵節）至2月23日於桃園登場，交通部觀光署今於台北圓山大飯店公布主燈及小提燈，主燈名為「無限樂園」，採用現代抽象無限符號造型，融入棒球元素，由藝術家李明道（AKIBO）設計製作，高度18公尺，並邀請4位職棒啦啦隊員透過動作捕捉融入主燈秀。小提燈「蹓蹓蛇」則由7段式可動結構組成，靈活多變。

2025台灣燈會今年於桃園市舉辦，於2月12日元宵節當日晚間7時開燈，主燈每半小時展演一場燈光秀，延續至2月23日晚間10點結束。主燈展演場（A18展區）將展出1座主燈、2大副燈及6大燈區；光的遊戲場（A19展區）則是以5大燈區及串聯燈廊打造「光影交織的幸福城市」。

交通部長陳世凱表示，台灣燈會邁入第36屆，主燈「無限樂園」採用現代抽象無限符號造型，結合球體及幾何形狀，並融入AI及動作捕捉科技，營造出科技十足的未來樂園意象，靈感來自遊樂園的雲霄飛車及滑水道。今年適逢職棒36年、中華隊又奪得12強冠軍，也加入棒球元素，期許全世界旅客來體驗被讚譽為「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」的台灣燈會。

陳世凱指出，台灣燈會睽違9年回到桃園，這次燈會跟9年前有很大差別，因為中央跟地方9年來在桃園有很多交通建設，大家可以白天玩桃園、晚上逛燈會，也希望交通部跟桃園市政府在疏運計畫一起努力，也盼帶動1千萬人次以上的旅客到訪。

桃園市長張善政表示，睽違9年很高興又能讓台灣燈會在桃園舉辦，希望讓所有來參觀的民眾都畢生難忘，桃園有很多特色，有埤塘、棒球場，除了融入夜間燈光，還有很多客家、原住民及新住民多元文化，盼打造有史以來最成功燈會。

李明道說，適逢中華隊於此次世界12強棒球賽勇奪金盃，除邀請職棒啦啦隊員凃曲羿、畇二、陳嘉玟、琪琪，透過動作捕捉科技操控影像動態融入主燈秀外，另邀請陳世凱與張善政等共同參與彩繪桃子表情圖像創作，以及多位外籍交換學生用母語寫出對台灣的祝福語，凝聚許多創作者的熱情與能量。

小提燈設計者林佳葦表示，今年小提燈以生肖蛇為主題，以「靈活多變的玩具蛇」為設計核心，蛇身由7段式可動結構組成，各段均可呈現90度彎曲，也可組裝成0至9數字或各式不同造型；另因蛇在生肖中排行第6，同時希望大家能多外出蹓躂，因此取諧音命名為「蹓蹓蛇」。