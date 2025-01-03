快訊

1月20日記得刷本子！這8.5萬人能領退稅紅包

錄影帶全面消失？第一批產品將在今年2025全消磁

柯文哲遭押回籠 要在北所過年…除夕豪華年菜大餐曝

聽新聞
0:00 / 0:00

王品新店到！「就饗」蘆洲亮相 「享鴨」桃園、新莊開幕

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店將在1月6日正式開幕。王品/提供
「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店將在1月6日正式開幕。王品/提供

王品（2727）2025年加速展店，「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店1月6日熱鬧開幕，不僅推出258元的全新個人套餐，開幕期間平日只要2人同行，可享套餐第2客66折優惠。人氣中餐「享鴨」桃園、新莊2家店分別在1月11日與1月18日接續亮相，開幕首2日雙人套餐只要1,111元，還可用最低5折價111元優惠加購「黃燜野蔬嫩雞煲」等功夫新菜。

王品持續展店腳步、擴大市場影響力，上班族、小資族最愛的「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店將在1月6日正式開幕，全新推出最低僅258元的個人套餐，包含主餐鐵板梅花豬、無限續點的現炒時蔬，以及自助吧的白飯、湯品及多種飲料盡情享用，還可用銅板價38元起，加購特色單點好菜配飯。而開幕日1月6日-1月17日期間平日，更推出只要2人同行，即享第2客套餐66折優惠價。

人氣中餐「享鴨」桃園同德店將在1月11日換新裝和粉絲見面，1月4日-1月5日周末就可在桃園中茂新天地一樓廣場，與「享鴨」巨型烤鴨拍照打卡，只要於社群打卡分享即可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中新店開幕餐點兌換券。現場還提供主廚片鴨與享鴨米粉湯試吃，滿足鄉親期待已久的心。1月11日-1月12日開幕首2日，到「享鴨」桃園同德店點雙人套餐，只要1,111元，較原價1,420元現省超過300元。

位於新莊宏匯思源i-Tower商場的「享鴨」新莊思源i-Tower店緊接著在1月18日開幕，在開幕首2日期間，也同享雙人套餐1,111元優惠。

新年新氣象，全台「享鴨」1月6日起推出「黃燜野蔬嫩雞煲」、「祕製茄汁酸菜魚」、「精選午仔魚(乾煎/清蒸)」、「翡翠魚卵炊蛋」與「鼓汁芥蘭苗」等多道功夫新菜，同慶「享鴨」桃園同德店和新莊思源i-Tower店熱鬧開幕，1月11日-1月27日期間，到全台「享鴨」門店，只要享用套餐即可用最低每道優惠價111元，接近5折價格加購新菜，搶先嘗鮮。

家樂福 折價 王品

延伸閱讀

桃園永續發展債券 拚第1季發行

中央跟進肺癌篩檢、精進SRF 張善政：證明桃園做法站得住腳

桃園婦幼福利再＋1 孕前健檢補助放寬申請條件

影／蘆洲嬰兒突然失去呼吸 警車鳴笛5分鐘趕抵醫院救回性命

相關新聞

小全智賢、最年輕影后演出CELINE新春大片 秀貴族氣質

2025年農曆新年之際，CELINE發布全新短影片「UN APRÈS-MIDI À SHANGHAI」（午後上海），邀請...

烤麵包用喝的！金車柏克金窖藏啤酒睽違3年回歸

睽違3年，金車柏克金再度以全新包裝推出「窖藏啤酒」，採用傳統慕尼黑麥芽釀造，每一口都能感受到飽滿烤麵包香氣。「窖藏啤酒」...

2025台灣燈會主燈「無限樂園」造型曝 邀職棒啦啦隊融入主燈秀

「2025台灣燈會」2月12日（元宵節）至2月23日於桃園登場，交通部觀光署今天在台北圓山大飯店公布主燈及小提燈，主燈名...

王品新店到！「就饗」蘆洲亮相 「享鴨」桃園、新莊開幕

王品（2727）2025年加速展店，「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店1月6日熱鬧開幕，不僅推出258元的全新個人套餐，開幕期間...

想一口氣包八色！香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定版

香奈兒（CHANEL）以香奈兒女士配戴的白色珍珠項鍊與頸鍊為靈感，推出超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版，讓霧面質地交織細膩珍珠...

台灣糕點品牌國際亮眼 「皇樓」保有特色並不斷創新

台中十大伴手禮首獎伊莎貝爾旗下東方糕餅品牌「皇樓」，善於融合新式中國元素，製作精緻講究的漢式糕點，近年也致力將宮廷風糕餅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。