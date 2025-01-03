王品新店到！「就饗」蘆洲亮相 「享鴨」桃園、新莊開幕

王品（2727）2025年加速展店，「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店1月6日熱鬧開幕，不僅推出258元的全新個人套餐，開幕期間平日只要2人同行，可享套餐第2客66折優惠。人氣中餐「享鴨」桃園、新莊2家店分別在1月11日與1月18日接續亮相，開幕首2日雙人套餐只要1,111元，還可用最低5折價111元優惠加購「黃燜野蔬嫩雞煲」等功夫新菜。

王品持續展店腳步、擴大市場影響力，上班族、小資族最愛的「就饗鐵板燒」蘆洲家樂福店將在1月6日正式開幕，全新推出最低僅258元的個人套餐，包含主餐鐵板梅花豬、無限續點的現炒時蔬，以及自助吧的白飯、湯品及多種飲料盡情享用，還可用銅板價38元起，加購特色單點好菜配飯。而開幕日1月6日-1月17日期間平日，更推出只要2人同行，即享第2客套餐66折優惠價。

人氣中餐「享鴨」桃園同德店將在1月11日換新裝和粉絲見面，1月4日-1月5日周末就可在桃園中茂新天地一樓廣場，與「享鴨」巨型烤鴨拍照打卡，只要於社群打卡分享即可獲得扭蛋機會一次，有機會抽中新店開幕餐點兌換券。現場還提供主廚片鴨與享鴨米粉湯試吃，滿足鄉親期待已久的心。1月11日-1月12日開幕首2日，到「享鴨」桃園同德店點雙人套餐，只要1,111元，較原價1,420元現省超過300元。

位於新莊宏匯思源i-Tower商場的「享鴨」新莊思源i-Tower店緊接著在1月18日開幕，在開幕首2日期間，也同享雙人套餐1,111元優惠。

新年新氣象，全台「享鴨」1月6日起推出「黃燜野蔬嫩雞煲」、「祕製茄汁酸菜魚」、「精選午仔魚(乾煎/清蒸)」、「翡翠魚卵炊蛋」與「鼓汁芥蘭苗」等多道功夫新菜，同慶「享鴨」桃園同德店和新莊思源i-Tower店熱鬧開幕，1月11日-1月27日期間，到全台「享鴨」門店，只要享用套餐即可用最低每道優惠價111元，接近5折價格加購新菜，搶先嘗鮮。