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想一口氣包八色！香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定版
香奈兒（CHANEL）以香奈兒女士配戴的白色珍珠項鍊與頸鍊為靈感，推出超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版，讓霧面質地交織細膩珍珠光感，重新詮釋品牌經典唇膏，共精選8款限量新色，以珍珠的透亮光采映照肌膚，為臉龐增亮聚光。該限量系列將於2025年1月3日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。
「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定版」採用高亮澤、低飽和配方，塑造霧面中帶有熠熠光澤的持久妝效。成分蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，滋潤舒適的配方輕盈服貼，宛如第二層肌膚，共提供從棕紅到裸米等8款限量珍珠霧光新色，可隨心疊擦，恣意調整濃淡。
系列唇膏外觀採用奢華感的裝飾金邊黑色管身，一如香奈兒女士鍾愛的珍珠般優雅大方。同時限量推出「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定組」，將唇膏珍藏於專屬黑色收納包中，綴有品牌經典雙 C 標誌的珍珠吊飾，內附實用巧妝鏡；*「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定組」兩色組合包含「458情感」及459耀眼」兩款兩款限量珍珠霧光新色；四色款則是包括「448精緻」、「458情感」、「459耀眼」和「467珍貴」等四款限量珍珠霧光色選。
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