想一口氣包八色！香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定版

香奈兒（CHANEL）以香奈兒女士配戴的白色珍珠項鍊與頸鍊為靈感，推出超炫耀的絲絨唇膏珍珠限定版，讓霧面質地交織細膩珍珠光感，重新詮釋品牌經典唇膏，共精選8款限量新色，以珍珠的透亮光采映照肌膚，為臉龐增亮聚光。該限量系列將於2025年1月3日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市。

「香奈兒超炫耀的絲絨唇膏 珍珠限定版」採用高亮澤、低飽和配方，塑造霧面中帶有熠熠光澤的持久妝效。成分蘊含乳油木果油與荷荷芭油衍生物，滋潤舒適的配方輕盈服貼，宛如第二層肌膚，共提供從棕紅到裸米等8款限量珍珠霧光新色，可隨心疊擦，恣意調整濃淡。