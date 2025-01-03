台灣糕點品牌國際亮眼 「皇樓」保有特色並不斷創新

台中十大伴手禮首獎伊莎貝爾旗下東方糕餅品牌「皇樓」，善於融合新式中國元素，製作精緻講究的漢式糕點，近年也致力將宮廷風糕餅融入新時尚的現代風格。「艷凰．霓裳」是今年春節的搶手款式，全新配方的芝麻蛋捲，口感酥香不甜膩，把皇樓伴手禮得獎的經典點心集合在滿滿貴氣禮盒，受到市場歡迎。

皇樓的品牌核心理念是「漢式宮廷糕點．新食尚」，品牌致力於將傳統糕點，透過研發團隊創新技術、再加上MIT台灣製造的優勢，讓糕點口味口感保有特色，並且更符合現代人的喜愛。

獲得2023年比利時iTQi國際三星最高榮譽認證的桃酥，特別選用進口安佳奶油，不添加豬油也能好吃的奶蛋素食桃酥。之後推出的紅茶桃酥，以及採用宜蘭三星蔥食材的三星蔥合桃酥鹹甜交織，同樣也獲得許多好評。曾有新加坡的軍官，特地到門市購買桃酥回去送給親友，對台灣這款的桃酥讚不絕口。

「皇十二．欽點集錦」收集皇樓年度票選經典十二味，其中有榮獲2022年iTQi二星獎、用雲林產的花生製成的蘭舟酥花生芝麻，打開脆口酥香的蘭舟酥馬上就香到吸引鄰座親友目光，是過年歡聚一起的最佳點心。

大方雅緻的鳳黃酥12入禮盒，是逢年過節最多粉絲敲碗，同時也在2024年榮獲iTQi一星獎認證的醍醐鳳黃酥，一口咬下香甜鳳梨餡與鹹蛋黃，鹹鹹甜甜的滋味讓人念念不忘。

推薦款「喫甜六角提盒」內含過年年貨必備的4種口味牛軋糖，喜歡牛軋糖的民眾也可以買內容皆為牛軋糖禮盒的款式，精緻的外盒設計，不管送禮還是放在自家分享都很有面子。