登台才半年！日本「福吉漢堡排」悄熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
入口即化的福吉招牌漢堡排&熟成橫膈膜牛排，每套549元。記者陳睿中／攝影
入口即化的福吉招牌漢堡排&熟成橫膈膜牛排，每套549元。記者陳睿中／攝影

吃過了嗎？來自日本神奈川的「福吉漢堡排」自2024年8月登台，主打入口即化的鐵板漢堡排。但是短短半年時間，就傳出已經熄燈的消息。針對該家漢堡排，有網友就評論「每一口都充滿無力感，鬆散、破碎」

自1998年創立的福吉漢堡排，在日本、紐約、新加坡等地均有分店。店內的特色，就是使用純日本牛肉製作漢堡排，並透過鐵板烹調的方式，讓消費者自行控制熟度，同時提供日式醬油、山葵醬、玫瑰鹽等佐料。其中主打餐點「入口即化的福吉招牌漢堡排」，即是擁有極度軟綿的口感，達到入口即化的效果。同時店內還有100% A5和牛漢堡排、福吉豬豬漢堡排、熟成橫膈膜牛排等餐點，以及炸物與甜點。

福吉漢堡排在2024年8月正式登台，進駐台北錦州街商圈。但是短短不到半年的時間，就傳出停業消息，在GOOGLE MAP也已經顯示「永久歇業」。根據網友評論，指出「上桌是一團肉泥。煎完還是一團肉泥」、「漢堡排軟爛如泥，一夾即斷，毫無口感」；但也有許多網友給予五星好評。共計獲得約100則評論，平均獲得3.2分。

日本 漢堡

延伸閱讀

日本最大行動通信業者遭網路攻擊 入口網站故障

研調：日本大力補助全固態電池 陸、韓商業化緊追在後

惹事觀光客太多！旅日外國網紅也看不下去：我們很努力融入

2大因素…日本元旦寄賀年卡跌破5億張 比去年少34%

相關新聞

登台才半年！日本「福吉漢堡排」悄熄燈

吃過了嗎？來自日本神奈川的「福吉漢堡排」自2024年8月登台，主打入口即化的鐵板漢堡排。但是短短半年時間，就傳出已經熄燈...

立榮假期周年慶祭超殺優惠 2天1夜機加酒最低1726元起

長榮航空直營旅行社「長汎假期」總代理「立榮假期」滿四周年，為回饋旅客長期支持，即日起至1月25日舉辦週年慶「勢不可擋」周...

大江購物中心2024業績創新高 啟動疫後最大規模改裝

大江購物中心公布2024年成績單，大江購物中心表示2024年度業績創新高超過67.2億元、較前年相比成長5%，2025年...

角色立牌、虛寶卡帶回家！ 壽司郎「鳴潮主題店」登場

連鎖迴轉壽司「壽司郎」宣佈，攜手跨平台動作遊戲「鳴潮」，限時推出一系列聯名活動。凡點購指定餐點，隨餐將附贈Q版立繪插卡；...

調酒界「金髮尤物」 全新約翰走路BLONDE挑戰調飲極限

在歲末之際，家喻戶曉的蘇格蘭威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker），首度推出專為調飲打造全新代表作「John...

麗晶精品獨家寵客術業績年年攀高 勞力士進駐2025上看80億

2024年的出國潮讓國內的精品業績吃緊，但麗晶精品2024年穩定發揮，全年業績達75億元、成長7％。此外，2025年上半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。