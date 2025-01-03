登台才半年！日本「福吉漢堡排」悄熄燈

吃過了嗎？來自日本神奈川的「福吉漢堡排」自2024年8月登台，主打入口即化的鐵板漢堡排。但是短短半年時間，就傳出已經熄燈的消息。針對該家漢堡排，有網友就評論「每一口都充滿無力感，鬆散、破碎」

自1998年創立的福吉漢堡排，在日本、紐約、新加坡等地均有分店。店內的特色，就是使用純日本牛肉製作漢堡排，並透過鐵板烹調的方式，讓消費者自行控制熟度，同時提供日式醬油、山葵醬、玫瑰鹽等佐料。其中主打餐點「入口即化的福吉招牌漢堡排」，即是擁有極度軟綿的口感，達到入口即化的效果。同時店內還有100% A5和牛漢堡排、福吉豬豬漢堡排、熟成橫膈膜牛排等餐點，以及炸物與甜點。

福吉漢堡排在2024年8月正式登台，進駐台北錦州街商圈。但是短短不到半年的時間，就傳出停業消息，在GOOGLE MAP也已經顯示「永久歇業」。根據網友評論，指出「上桌是一團肉泥。煎完還是一團肉泥」、「漢堡排軟爛如泥，一夾即斷，毫無口感」；但也有許多網友給予五星好評。共計獲得約100則評論，平均獲得3.2分。