立榮假期周年慶祭超殺優惠 2天1夜機加酒最低1726元起

長榮航空直營旅行社「長汎假期」總代理「立榮假期」滿四周年，為回饋旅客長期支持，即日起至1月25日舉辦週年慶「勢不可擋」周年慶優惠活動。澎湖、金門、馬祖、花蓮、台東五大目的地每周都有限時折扣，2天1夜機加酒自由行，每人最低1,726元起；完成訂單還能抽機票、住宿券、千元抵用券等好禮。

長汎假期表示，各航線將提供限時限量的折扣優惠，還有多重好康與專屬福利。好禮第一重，凡活動期間內訂購任一商品，即可獲得500元立榮假期優惠折扣碼與500元長榮假期折扣碼。第二重則是周周限時推出澎湖、金門、馬祖及花東等熱門旅遊地點的限量優惠。第三重是指定租車服務買24小時送24小時，讓旅遊行程更便捷。第四重加碼抽出立榮航空國內來回機票、飯店住宿券等好禮。