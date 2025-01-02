大江購物中心2024業績創新高 啟動疫後最大規模改裝

大江購物中心公布2024年成績單，大江購物中心表示2024年度業績創新高超過67.2億元、較前年相比成長5%，2025年目標業績挑戰71億元，並已啟動疫後最大規模4千坪、130店改裝計畫，為大桃園地區消費者帶來全新購物體驗。

面對Z世代崛起與購物喜好，大江購物中心去年初完成55家店櫃改裝調整計畫，引進服飾、鞋包、配件飾品、生活雜貨、日系藥妝、視光美學、餐飲輕食等品牌進駐，將網路品牌導入實體擴大年輕客層，2024年度業績超過目標、創下歷年新高67.2億元，較2023年度成長5%。

現已著手啟動占全館約40%的調整改裝計畫，因應移入人口大幅成長的桃園青埔特區，大江購物中心將引進生活居家、進口服飾、健康醫材等全新品牌，滿足全世代客層的消費需求，加上全年免費停車優惠，打造大桃園地區最適合全家人遊逛的購物中心。

農曆新年倒數計時，正值聚餐、為過年添購新衣需求旺，大江購物中心於1月９日至28日推出消費滿額加碼贈送電子現金券活動，首五日聯名卡卡友消費滿999元送200元，全館指定店櫃當日累計消費滿5千元送350元、化妝品香氛及內衣店櫃累計消費滿3千元送300元，大江聯名卡友全館指定消費滿6千元加送100元。針對尾牙、家電3C添購需求，小家電、鐘錶當日消費滿５千元現抵400元，大家電、按摩椅、鎮金店、點睛品消費滿萬元現抵800元。此外，小米之家桃園大江專賣店預計一月下旬進駐。