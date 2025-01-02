調酒界「金髮尤物」 全新約翰走路BLONDE挑戰調飲極限

在歲末之際，家喻戶曉的蘇格蘭威士忌品牌約翰走路（Johnnie Walker），首度推出專為調飲打造全新代表作「Johnnie Walker BLONDE」，再度顛覆大眾對威士忌的想像。新酒款以鮮豔黃色作為瓶身設計主軸，充分展現出宛如年輕世代打破常規、輕盈飽滿的活力。

專為調飲打造的「Johnnie Walker BLONDE」具備獨特奶油香草香氣，伴隨著焦糖化的糖香，柔和的香料氣息與一絲新鮮莓果點綴其中，讓輕盈果香與絲滑香草達到完美平衡，佐以香甜滑順口感，積極挑戰調酒極限，與各式調飲形成完美絕配。

「Johnnie Walker BLONDE」酒體輕盈奔放，風味百搭，完美展現Johnnie Walker一直以來勇於突破傳統框架的精神。伴隨新酒款上市，Johnnie Walker更祭出獨家調飲酒譜——「蘇打黃」，在「Johnnie Walker BLONDE」中加入雪碧，以1 （Blonde）：3 （雪碧）的絕佳比例調配 （每10毫升Blonde含3.16公克酒精），不需繁複步驟，即可享受全新風味驚喜。

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