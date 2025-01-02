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角色立牌、虛寶卡帶回家！ 壽司郎「鳴潮主題店」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎x鳴潮「聯名款Q版壓克力立牌」，滿額加購價加購價160元。圖／壽司郎提供
壽司郎x鳴潮「聯名款Q版壓克力立牌」，滿額加購價加購價160元。圖／壽司郎提供

連鎖迴轉壽司壽司郎」宣佈，攜手跨平台動作遊戲「鳴潮」，限時推出一系列聯名活動。凡點購指定餐點，隨餐將附贈Q版立繪插卡；消費滿額則可獲贈虛寶卡，還可加購壓克力立牌、mini Q立牌等週邊。同時全台5間門市，還將化身鳴潮主題店，帶來滿滿的遊戲氛圍。

1月8日至2月4日期間，全台壽司郎推出為期27天的鳴潮聯名活動。內用點購鮪魚極上赤身、生鮭魚、炙燒上等星鰻、玉子、桃子雪酪等指定餐點，隨餐將附贈Q版立繪插卡。全套共6款，角色包含椿、守岸人、長離、相里要、今汐和忌炎。款式隨機贈送，全台限量共100,000張。

1月8日起，於全台壽司郎門市內用消費單筆滿500元以上，即可獲得限量壽司郎×鳴潮虛寶卡1張，還可以240元換購聯名徽章組1組，全台限量10,000組。1月15日，再推出壽司郎獨家的椿及守岸人的特別設計款壓克力立牌，單筆消費滿500元，可加價350元換購1個，全台限量13,000個。1月22日起，加價160元可換購鳴潮mini Q立牌1個，款式共6款、全台限量11,000個。活動期間單筆消費滿500元，還可登記線上抽獎，有機會獲得「聯名壓克力立牌」。

壽司郎針對台北中華路店、台北民權建國店、台中福科路店、台南安平店及高雄鳳山店等5間分店，也限時化身鳴潮主題店，並推出限定滿額活動。凡於主題店單筆消費滿800元，即可獲贈「鳴潮Q版冰箱貼」1個，共計6款，隨機出貨，全台限量10,000個。1月22日起則推出「聯名紅包袋」，全台限量15,000份，送完為止。

壽司郎×鳴潮「聯名款壓克力立牌」，滿額加購價350元。圖／壽司郎提供
壽司郎×鳴潮「聯名款壓克力立牌」，滿額加購價350元。圖／壽司郎提供
主題店限定滿額贈「Q版冰箱貼」。圖／壽司郎提供
主題店限定滿額贈「Q版冰箱貼」。圖／壽司郎提供
壽司郎×鳴潮「聯名款徽章組」，每組滿額加購價240元。圖／壽司郎提供
壽司郎×鳴潮「聯名款徽章組」，每組滿額加購價240元。圖／壽司郎提供

壽司郎 迴轉壽司 鮭魚

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