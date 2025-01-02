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麗晶精品獨家寵客術業績年年攀高 勞力士進駐2025上看80億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
麗晶精品有獨到的寵客之道。圖／麗晶精品提供
麗晶精品有獨到的寵客之道。圖／麗晶精品提供

2024年的出國潮讓國內的精品業績吃緊，但麗晶精品2024年穩定發揮，全年業績達75億元、成長7％。此外，2025年上半年還有腕表大咖進駐，ROLEX勞力士預計於母親節檔期進駐，預計一年可帶進3億至4億業績，2025全年業績朝80億元邁進。

麗晶精品繼完成香奈兒擴大、頂級男裝KITON回歸、以及GIORGIO ARMANI、大阪米其林燒鳥市松海外首店fumée、法國知名馬卡龍PIERRE HERMÉ等品牌進駐，近期還有星級主廚林明健新開設的餐廳「Golden」& 餐酒館「Afterglo」新開幕，透過豐富品牌陣容、挹注餐飲能量，帶來業績成長動能。麗晶精品2023年業績為70億、2024年業績為75億、2025年上看80億，每年業績穩健增長。

ROLEX勞力士將進駐麗晶精品B1，90坪空間為全球最新店型，並設有多間VIP專屬空間，並結合晶華餐飲優勢，提供餐飲服務，麗晶精品除了有愛馬仕、香奈兒、LV三大指標精品，以及多家頂級珠寶陣容，滿足董娘、貴婦群的時尚行頭外，勞力士的進駐也提供富豪們鑑賞收藏腕表的空間。

相較其他精品商場，麗晶精品有獨到的寵客之道，整合晶華酒店餐旅資源，除了有年度「麗晶之夜」回饋年度消費破千萬的VIP，每年更精選年度消費最頂的超級VIP招待出國旅行，例如2024年尊榮行程僅限年度消費前三名攜伴參加，行程之一是前往一位難求、預約要排上一年的的日本米其林三星「茶禪華」用餐。而「茶禪華」預計今年3月前往晶華酒店客座，也是首度走出海外客座，即使是每人要價4萬元的晚餐，限量100多位，仍造成秒殺，甚至吸引日本客人跨海而來搶訂。

另外，每月針對消費前10名VIP提供辦趴服務，是貴婦與姐妹、家人熱衷的活動。在獨有的寵客之道下，麗晶精品2024年黑卡會員成長20%，目前有2000名黑卡會員，會員平均客單價為80萬至100萬。

麗晶精品2024全年業績為75億，2025年上看80億。圖／麗晶精品提供
麗晶精品2024全年業績為75億，2025年上看80億。圖／麗晶精品提供
麗晶精品2024年VIP獎勵旅遊，帶領全館消費前三的貴賓共遊日本，前往全日本最難訂位的米其林三星中餐廳「茶禪華」大啖美味饗宴。「茶禪華」也將於今年3月快閃客座晶華酒店。圖／麗晶精品提供
麗晶精品2024年VIP獎勵旅遊，帶領全館消費前三的貴賓共遊日本，前往全日本最難訂位的米其林三星中餐廳「茶禪華」大啖美味饗宴。「茶禪華」也將於今年3月快閃客座晶華酒店。圖／麗晶精品提供
ROLEX勞力士今年4月底進駐麗晶精品B1樓。圖／麗晶精品提供
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勞力士 愛馬仕 業績

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