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燦坤新年首檔會員特典全館5折起 滿額送iPhone 16 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
燦坤會員特典期間，蘋果商品舊換新最高回饋15%。圖／燦坤提供
燦坤會員特典期間，蘋果商品舊換新最高回饋15%。圖／燦坤提供

看準民眾對AI概念商品與節能家電的換機需求，燦坤與各大品牌齊力推2025年首檔年度促銷活動「蛇麼都放心」會員特典，1月3日至1月13日，全館最低5折起，消費天天抽價值16,888元燦坤K幣，活動期間來店消費滿688元並綁定燦坤APP，即可免費領取來店禮。滿額禮加碼豪華陣容，包含iPhone 16 Pro、AirPods 4、iPad mini A17 Pro、夏普水波爐、石頭掃地機器人、Dyson空氣清淨機、JHT按摩椅等多款熱門3C家電好物，消費滿額就送，還有機會把Sony 65吋電視帶回家。

燦坤Surpass會員消費滿額加碼再送最高1萬燦坤K幣，更聯手10大銀行/支付，聯名卡最高回饋7%，刷指定銀行信用卡，最高回饋13,000燦坤K幣，使用悠遊付消費，筆筆最高回饋3%。燦坤線上購物，同步享優惠回饋，沒空出門也能輕鬆採買，滿足年前除舊佈新需求。

年終獎金入袋，正是換機最佳時機，燦坤祭出會員特典限定蘋果商品優惠，13吋MacBook Air M3 16GB/256GB直接下殺9折，現省3,590元，活動價32,310元，符合教育價資格還能再折3,500元，AirPods 4活動價4,190元，iPhone 16 Pro Max 256GB優惠價42,707元，再贈送價值1,720元的UAG保護殼，會員特典期間Mac、iPhone舊換新再加碼，最高享15%回饋。Samsung熱銷款Galaxy Z Flip6直降萬元，限量優惠價25,888元，限量30台。

另外，年前也是升級大電視的最佳時機，三星65吋4K QLED智慧顯示器直降7.7折，活動價47,900元，再享掃地機器人或百靈電鬍刀好禮2選1。還有全館指定冰箱/洗衣機7折起，滿額送價值9,900元THOMSON WiFi掃地機器人或Lenovo平板，指定機型加碼送5年獨家延長保固。燦坤限定，買4大家電只要加價2,990元，就能把市價近萬的伊萊克斯吸塵器一起帶回家。隨著寒假與春節連假將至，電玩也是近期的熱賣夯品，任天堂薩爾達傳說Switch Lite主機海拉魯版+便攜包，原價8,480元，驚喜優惠價6,400元，限量50組別錯過。

燦坤新年首檔會員特典，指定銀行最高回饋13,000燦坤K幣，再享滿額好禮。記者吳致碩／攝影
燦坤新年首檔會員特典，指定銀行最高回饋13,000燦坤K幣，再享滿額好禮。記者吳致碩／攝影
燦坤邀請3C家電28位品牌高層，共同分享對2025的展望。記者吳致碩／攝影
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燦坤會員特典全館AI筆電最低5折起。記者吳致碩／攝影
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燦坤3C家電搶攻農曆年前家電換購潮，會員特典全館5折起。（左）燦坤生活家電事業部採購長李榮森、（右）燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼。記者吳致碩／攝影
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