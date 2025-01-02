燦坤新年首檔會員特典全館5折起 滿額送iPhone 16 Pro

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年終獎金入袋，正是換機最佳時機，燦坤祭出會員特典限定蘋果商品優惠，13吋MacBook Air M3 16GB/256GB直接下殺9折，現省3,590元，活動價32,310元，符合教育價資格還能再折3,500元，AirPods 4活動價4,190元，iPhone 16 Pro Max 256GB優惠價42,707元，再贈送價值1,720元的UAG保護殼，會員特典期間Mac、iPhone舊換新再加碼，最高享15%回饋。Samsung熱銷款Galaxy Z Flip6直降萬元，限量優惠價25,888元，限量30台。