想招財怎麼選？ 金高雙色紅包酒、仕高利達麻將開運禮盒搶市

隨著農曆新年的腳步逐漸接近，各品牌紛紛推出具有招財寓意的新春酒款禮盒。繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，金門高粱酒延續紅包概念推出「大吉大利」、「財源廣進」雙色紅包酒禮盒，以及全新升級的「恭喜大發財」1公升金高。此外，最接地氣的仕高利達（Scottish Leader）蘇格蘭威士忌，更以風靡國人的麻將遊戲為靈感，將經典麻將術語「碰」、「發」、「胡」轉化為包裝的視覺焦點，獻上三款全新設計的2025春節開運禮盒。

金高繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，今年延續紅包概念推出「緞金龍2025新春特仕版」，用醇厚風味口感挑戰市場最「厚」紅包酒，不但將最帶財的金紅色包覆瓶身，更印上「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，增添滿滿喜氣與財氣。

此外，金門酒廠今年也加碼推出史上最大升級版紅包酒「大發財酒」，單瓶容量達1公升，瓶身設計也升級為恭喜「大」發財，用超大容量滿載最誠摯的新年祝福，祝願今年財運旺還要更旺。

仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節開運禮盒，則採用全新設計的亮眼盒身，結合「碰」、「發」、「胡」等象徵財運與福氣的麻將大字，搭配仕高利達12年、仕高利達金雪莉與仕高利達金牌等經典酒款，組成開運禮盒，並加碼「胡的正神開運小威杯」、50毫升小酒等驚喜。

由仕高利達12年與3只「胡的正神小威杯」組成的「胡」字禮盒，由首席調酒團隊精選陳釀12年以上、酒質穩定的麥芽威士忌原酒，調製出具濃郁花果香氣的滑順佳釀，符合亞洲品酩人士的細緻品味。「發」字禮盒中有仕高利達金雪莉酒款與3只「胡的正神小威杯」，不僅明喻仕高利達金雪莉桶香、蜜香與花果香齊「發」的絕佳風味亮點，也恭賀大家蛇年「發」富「發」貴、意氣風「發」。「碰」字禮盒中有專為台灣市場量身打造的仕高利達金牌嚴選橡木桶陳釀，以及同款50毫升小酒，酒體洋溢蜜香與花果香，口感微甜滑順，期盼獲贈佳釀的幸運兒蛇年連「碰」好運、連「碰」貴人。

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