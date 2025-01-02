新酒報到！泰山企業攜手馬祖酒廠 推出全新嶼藏系列

烈酒市場迎來重大新作，泰山企業攜手馬祖酒廠推出全新「嶼藏」陳年高粱系列，首波「嶼藏12年」與「嶼藏18年」兩款重磅新品即起上市。

「嶼藏」陳高系列，以當地人文建築為設計概念，將馬祖高粱的陳年經典瓷瓶注入了閩東建築的屋簷特色。「嶼藏12年」以圓潤飽滿的鮮紅色瓶型表現雅緻柔和的酒體，也傳達喜慶祝福之意。而「嶼藏18年」則以明亮的翠藍色，一如馬祖絕美的島嶼風光，更有著「青出於藍更勝藍」的頂級酒質寓意。

「嶼藏」陳高系列特別選用50度的酒體，與常見的58度高粱相比，少了嗆辣、多了馥郁，更為溫潤順口。而馬祖得天獨厚的地理位置與酒廠的中溫麴發酵，均溫19度、長達40~50天的發酵歷程，讓馬酒陳高帶有「綿、醇、淨、爽」四大特色。

其中，「嶼藏12年」酒體清澈明亮，置放數分鐘與空氣接觸後再喝，另帶有綿厚綿柔、濃醇回甘的餘韻。「嶼藏18年」則以其醇厚悠長的尾韻稱霸，是年份陳高中的頂級之選；有明顯的陳年蜜餞味，酒體溫潤，一入口即可感受內斂醇厚、溫潤如玉的口感。

「嶼藏」陳高系列即日起於全台指定酒類專賣店、量販店及馬祖酒廠台北門市陸續開賣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康