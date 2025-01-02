紅色搖滾大衣上身 林俊傑世界巡迴造型盤點解密

隨著翻開新的一年，新事物、新的喜悅與記憶正在誕生。歌手林俊傑（JJ）的巡迴演唱會也正如火如荼展開，從先前12月28、29兩日在新加坡展開後，還將於2025年陸續巡迴洛杉磯、舊金山、紐約、倫敦、巴黎、墨爾本、首爾、香港，甚至台北場也是預定一站，讓歌迷粉絲們格外期待。

先前林俊傑（JJ）並在個人官方IG（@jjlin）上貼文表示，「由衷感謝台前幕後的所有人員，不分晝夜、盡心盡力地為此次演出付出的努力與貢獻。這一切都是為了予以在場的每一位你們而誠意呈獻，謝謝你們的出席，是你們，完整了我的夢想！」

而不止歌單精彩、讓粉絲們聽得開心，林俊傑在演唱會中的穿戴造型也成場邊亮點，無論是西裝長袖上的金屬裝置前衛十足，又或是寬大輪廓的多層次風衣、雙排扣格紋西裝搭配不規則襯裙、愜意的丹寧牛仔外套，都讓人感受到JJ在造型、視覺上的寵粉誠意滿滿。