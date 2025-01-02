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結合「花開富貴」意象 蕭邦花團錦簇喜迎新春
隨著農曆新年的腳步臨近，象徵祥和與繁榮的紅色，無疑是迎接新年的理想選擇。蕭邦以一系列奢華紅色與璀璨鑽石的珠寶與腕表作品，結合花開富貴的豐饒意象，迎接全新一年的幸運與無限可能。
品牌經典的Happy Sport系列腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金的紅潤光澤配襯紅色雕紋面盤，搭配璀璨的滑動鑽石，自由舞動的光芒滿載新年祝福與吉祥如意的寓意。旗艦的珠寶表L'Heure du Diamant系列，表圈以標誌性的鑲嵌工藝綻放出鑽石的最大光芒，襯托紅潤光澤的紅瑪瑙面盤，以華麗又珍貴的寶石銘誌珍貴的時光。
而Happy Diamonds系列珠寶則將光芒活潑奔放的滑動鑽石妝點在耳畔、胸前、指間、或手腕，新春之際，以18K玫瑰金鑄造象徵圓滿的圓形圖案，搭配熱烈奔放的紅寶石，讓喜慶與祝福隨身。Precious Lace系列更以精湛的金屬工藝勾勒蕾絲的輕盈鏤空，色澤鮮豔的紅寶石以蕾絲交織出栩栩如生的花朵，在戒指、項鍊、耳環與手鐲中恣意綻放，散發專屬紅寶石的耀眼色彩，飽滿的色澤充滿正面能量，每一朵都藏著對於新年的期許與夢想，可以說是新春最美護身符。
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