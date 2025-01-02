結合「花開富貴」意象 蕭邦花團錦簇喜迎新春

隨著農曆新年的腳步臨近，象徵祥和與繁榮的紅色，無疑是迎接新年的理想選擇。蕭邦以一系列奢華紅色與璀璨鑽石的珠寶與腕表作品，結合花開富貴的豐饒意象，迎接全新一年的幸運與無限可能。

品牌經典的Happy Sport系列腕表，以符合倫理道德標準的18K玫瑰金的紅潤光澤配襯紅色雕紋面盤，搭配璀璨的滑動鑽石，自由舞動的光芒滿載新年祝福與吉祥如意的寓意。旗艦的珠寶表L'Heure du Diamant系列，表圈以標誌性的鑲嵌工藝綻放出鑽石的最大光芒，襯托紅潤光澤的紅瑪瑙面盤，以華麗又珍貴的寶石銘誌珍貴的時光。