全家應援開工日！全穀含量逾51%麵包新亮相 助攻綠色飲食

跨年後健康飲食神助攻，結束跨年元旦的大魚大肉，更需要補充健康營養。全家對應消費者健康飲食的需求，攜手穀研所及穀物產業發展協會導入「全穀標章」，將明星商品「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」，再增加「含25%+全穀」標示，支援消費者的綠色飲食生活。

全家全穀標章商品再擴大升級，不僅全新開發推出二款麵包，更提高全穀含量至51%以上，為注重健康的消費者提供營養均衡的選擇。「雙果長纖全麥軟歐」含51%以上全穀比例，麵糰揉合黑麥芽粉，和穀物相融散發迷人田園香氣，再以果乾帶出香甜風味；「莓果麥麥三重奏」則將麵糰添加全麥粉增加麥香，混合葡萄乾、蔓越莓乾及蜜橘丁，多層次風味一口滿足，帶來健康美味新體驗。

適逢跨年結束，全家會員限定優惠多更多，從跨年一路優惠至1月5日，不僅陪伴消費者跨年夜、更應援跨完年的上班天。開工日需要續命Let’s Café，線下店舖會員限定，即日起至1月5日可享有大經典美式、大經典拿鐵第2杯10元優惠，搖搖茶吧厚濃靜岡抹茶拿鐵和凍凍好喝奶茶也同樣第2杯10元(線下購買不可寄杯)；上班能量補給必備in果凍享2件58元優惠(單件原價42元)、牧場直送4.0鮮乳家庭號1858ml單價特價159元(原價209元)、舒潔雲絨舒適抽取衛生紙8件688元(單件原價280元)、台酒花雕雞麵等指定泡麵任選第二件4折。