蝦皮購物「蛇年美食大戰」限時4天星級美味下殺1折起！指定專區下單抽IPhone 16 Pro Max

農曆春節倒數不到一個月，年菜買氣邁入高峰，蝦皮購物發現，年菜買氣相比前月有15倍的成長，尤其「佛跳牆、烏魚子」等圍爐經典菜色更較上月同期成長8倍。除了人類年菜買氣發燒，隨著毛孩商機持續壯大，新年圍爐之際也少不了與毛小孩一起同樂，帶動寵物年菜買氣年成長14倍，且從包裝到菜色都有逐年精緻化的趨勢。

搶攻年菜商機，蝦皮購物即日起至1月5日打造「蛇年美食大戰」專區，舉凡消費者最愛的星級美味、毛小孩特製年菜最低1折起，指定專區下單還能抽IPhone 16 Pro Max、黑白大廚御用Tefal極上御藏不沾炒鍋等總價值破6萬元的好禮，更將連4天豪灑蝦幣回饋券，最高可享50%蝦幣回饋。

隨著年菜銷售白熱化，蝦皮購物觀察佛跳牆、香腸等經典菜色熱銷外，方便料理又具圍爐儀式感的火鍋類買氣更是居高不下，1月2日前參與「蛇年美食大戰」年菜投票，有機會最低1折將前3名人氣年菜帶回家；1月5日再加碼「不限金額下單抽總價值6萬元好禮」、「最高回饋50%蝦幣」兩大優惠。

蝦皮購物即日起至1月5日「蛇年美食大戰」專區，輕卡沙茶口味的「愛雅辣呦汕頭鮮味鍋＋18香辣鍋」限時優惠價1,480元；「老協珍經典烏參佛跳牆（無附甕）」限時特價699元；「KKLife胡椒豬肚雞湯」限時優惠價699元；「協發行泡菜×Snoopy史努比人氣輕量4瓶組」限時優惠價不到千元。

蝦皮購物更為全台毛小孩獻上新年好禮，即日起至1月5日寵物年菜、配件、玩具下殺7折起，隨開即食的「2025好味貓丸糖盒｜幻彩新年好味年菜」，一盒配有9種口味，限時優惠價799元；無膠、無穀、無香料的「怪獸部落佛跳牆」限時優惠價300元有找；下殺67折的「nu4PET陪心寵糧2025新春圍爐蛇麼火鍋」限時優惠價799元。

除了美味年菜下殺外，活動期間還有多款寵物紅包袋下殺29元起，走春必穿的「印花舞獅新年寵物衣服」限時優惠價50元；宅家遊玩必備的「喜氣貓薄荷燈籠玩具」限時優惠價20元。