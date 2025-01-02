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證件對對碰！身份證「1468」任兩碼 帆立貝、九孔鮑魚吃到飽

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
符合條件者，至馬辣、新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，至馬辣、新馬辣可升級「九孔鮑魚吃到飽」。圖／馬辣提供

邁入2025年，馬辣集團集結旗下10個品牌，推出全新方案的「證件對對碰」活動。活動期間，凡身份證件號碼含「1、4、6、8」任2碼，消費指定方案或消費滿額，即可享「北海道大帆立貝吃到飽」、「九孔鮑魚吃到飽」、「加送肉盤」等不同優惠。另外針對尾牙春酒需求，還可享「滿10人享9折」。

1月6日至2月28日期間，凡2成人以上同行且提前一日以上預約，其中任一人身份證、健保卡或護照等證件號碼，含有「1、4、6、8」任兩碼（可重複），各品牌即可享不同優惠。除此之外，當月壽星至集團旗下品牌用餐，提前預約並主動參與活動，也可享壽星優惠方案。以「新馬辣」為例，消費指定方案，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」；「問鼎」3成人以上同行，每人均消1,000以上，每桌送「福如東海肉蛋糕」，價值688元。另外馬辣、新馬辣、新馬辣plus+、問鼎、熊一、夯下去等品牌，自即日起至2月28日期間，針對平日時段推出尾牙春酒方案，可享「10成人以上用餐9折」。

《證件對對碰》

【馬辣頂級麻辣鍋】：含二成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」 。（馬辣西門店贈「北海道帆立貝吃到飽」）

【新馬辣經典麻辣鍋】：消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】：消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【涮樂和牛鍋物】：消費「午餐699/晚餐及假日749」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥】：含三成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份，市價388元。

【肉之間】：每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份

【熊一燒肉】：消費含「午餐698/晚餐及假日 798」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【夯下去和牛燒肉放題】：消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「北海道大帆立貝吃到飽」

【燒肉ChaCha】：每人均消含600元以上，每桌送「特上牛胸腹肉」（市價200）或「精選豚五花」（市價170）一份。

【狗一下日式居酒食堂】：含二成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份

肉之間消費滿額，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」。圖／馬辣提供
肉之間消費滿額，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」。圖／馬辣提供
問鼎針對壽星提供「福如東海肉蛋糕」。圖／馬辣提供
問鼎針對壽星提供「福如東海肉蛋糕」。圖／馬辣提供
符合條件者，新馬辣plus+升級「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供
符合條件者，新馬辣plus+升級「北海道大帆立貝吃到飽」。圖／馬辣提供

北海道 吃到飽

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