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最愛哪個商圈？全台商圈口碑排行榜揭曉 「夜市」成聲量助攻關鍵

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夜市示意圖。記者曾原信／攝影
夜市示意圖。記者曾原信／攝影

2025新年快樂！想探索更多玩法，快來看看台灣2024年超過300個商圈的排名吧。《網路溫度計DailyView》於12月30日推出口碑聲量排行榜新主題，針對商圈進行3日榜、週榜、月榜詳細分析，讓你一鍵掌握網路聲量、好評影響力、情緒分佈與熱門關鍵字等資訊。點擊你感興趣的商圈口碑榜，找到最適合你的放假好去處，快來看看你心目中的第一名商圈有沒有上榜！

夜市店家登上《夜市王》　拉抬商圈網路聲量

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根據「全台商圈」網路口碑聲量排行榜，可以發現近一個月（2024/12/2～2025/1/1）網路聲量前十名就有7個商圈裡設有夜市，包含大甲觀光商圈、寧夏夜市商圈、一中街商圈、逢甲商圈、士林觀光夜市商圈、六合夜市以及南機場商圈。其中寧夏夜市、逢甲夜市、一中街夜市以及南機場夜市都有在最近爆紅的電視節目《夜市王》曝光，連帶拉抬這些商圈的網路討論度。

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寧夏夜市蚵仔煎、南機場夜市雞排登《夜市王》爆紅

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排第二名的寧夏夜市商圈網路聲量高達2萬多筆，熱門關鍵字出現「潤餅、蚵仔煎、蔥餅捲」，其中黃仁勳在寧夏夜市的蚵仔煎愛店被發現，該產品兩年內價格從80元漲到85元，最近更調漲至90元，引發網友熱議。不少人同時熱推該夜市的經典美食，如潤餅和蔥餅捲，成為小吃愛好者的最愛。

位居第九名的南機場商圈因《夜市王》節目比賽廣受關注，熱門關鍵字出現「夜市王、雞排、臭豆腐」。在節目九大夜市PK中，南機場夜市的「好吃炸雞」以香酥多汁的古早味雞排奪得雞排項目綜合成績最高分，成為冠軍小吃。此外，在臭豆腐比賽環節，南機場的「禾甲蒸臭豆腐」以創新蒸煮方式脫穎而出，不僅臭豆腐本體軟嫩入味，還搭配豐富配料和湯汁，口感獨特，連不愛油炸食品的消費者也被征服，成功成為另一吸睛亮點。

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全台商圈網路口碑聲量排行榜每日更新，調查期間內網路聲量必須超過25筆才可以進入排行榜。如果你有喜歡的商圈，不要忘記在臉書、IG、Threads、Dcard、PTT等社群平台分享、互動、留言，支持自己喜愛的商圈，讓這些優質商圈擠進排行榜吧！

【《網路溫度計DailyView》全台商圈網路口碑聲量排行榜】

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