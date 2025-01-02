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限時4天！全家便利商店會員專屬優惠「指定Let’s Café、鮮乳、泡麵」最低買1送1起
全家便利商店每周會員優惠來了！適逢跨年結束，「全家」會員限定優惠更多，同時應援跨完年的上班日，線下店舖會員限定，即日起至1月5日可享大杯經典美式咖啡、大杯經典拿鐵同品項第2杯10元優惠，搖搖茶吧厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶同樣可享同品項第2杯10元（線下購買不可寄杯）；另有in果凍享2件58元優惠（單件原價42元）、牧場直送4.0鮮乳家庭號1,858ml特價159元（原價209元）、舒潔雲絨舒適抽取衛生紙8件688元（單件原價280元）、指定泡麵任選第2件4折。
結束跨年元旦的大魚大肉，更需要補充健康營養，「全家」創零售業之先，攜手穀研所及穀物產業發展協會導入「全穀標章」，將明星商品「小麥胚芽土司」與「新纖麥土司」，再增加「含25%+全穀」標示，支援消費者的綠色飲食生活。如今全穀標章商品再擴大升級，不僅全新開發推出2款麵包，更提高全穀含量至51%以上，為注重健康的消費者提供營養均衡的選擇。
「雙果長纖全麥軟歐」含51%以上全穀比例，麵糰揉合黑麥芽粉，和穀物相融散發迷人田園香氣，再以果乾帶出香甜風味；「莓果麥麥三重奏」則將麵糰添加全麥粉增加麥香，混合葡萄乾、蔓越莓乾及蜜橘丁，多層次風味一口滿足。
●附註：詳細優惠活動內容以門市公告為準。
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