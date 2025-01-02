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迎蛇年！都彭打火機裝飾貴氣蛇紋 高訂珠寶款栩栩如生

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
年度生肖蛇年系列高級珠寶，黃古銅基底雕件、綠水晶、陶瓷塗層與實木底座襯飾配珠寶打火機，85萬元起。圖／迪生提供
年度生肖蛇年系列高級珠寶，黃古銅基底雕件、綠水晶、陶瓷塗層與實木底座襯飾配珠寶打火機，85萬元起。圖／迪生提供

迎接乙巳蛇年新春，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）推出一系列以蛇為創作靈感的限定新作，融會卓越的工藝技術與對中華文化的深厚敬意。蛇皮紋飾系列以蛇年精神圖騰為設計靈感，詮釋了蛇所象徵的智慧、繁榮與重生；還有精彩的高級訂製限量藝術品，為即將到來的春節注入全新的奢華氣息。

蛇皮紋飾系列以精緻的蛇紋圖騰裝飾經典的SLIM 7、SLIMMY、LIGNE 2等經典打火機與一款雪茄剪，巧妙運用鮮明的紅色與黑色，分別呼應火焰藝術與書寫藝術，運用寓意著財富吉祥的金色，刻畫象徵重生與新機遇的蛇，系列打火機與雪茄剪巧妙為傳統元素融入了現代創新精神，為新的一年賦予嶄新的意涵，

而針對高階收藏家推出的高級訂製系列，從蛇的象徵意涵中汲取靈感，則結合祖母綠珠寶與蛇形雕刻，推出六件新作，其中包括運用高級珠寶素材和技術的作品。立體靈動的青蛇雕刻展現神秘優雅的氣質，柔軟的蛇身更巧妙纏繞成寓意吉祥的8字圖案底座，象徵著保護與韌性的蛇鱗以珠寶工藝展現出迷人光彩。高級珠寶款式更搭配鑲嵌鑽石、紅寶石和祖母綠等珍貴寶石，以奢華材質完美展現蛇蛻變與重生的非凡力量。

SNAKE系列LIGNE 2黑色打火機，59,000元。圖／迪生提供
SNAKE系列LIGNE 2黑色打火機，59,000元。圖／迪生提供
年度生肖蛇年系列打火機，38萬元。圖／迪生提供
年度生肖蛇年系列打火機，38萬元。圖／迪生提供
SNAKE系列SLIM 7紅色打火機，8,800元。圖／迪生提供
SNAKE系列SLIM 7紅色打火機，8,800元。圖／迪生提供
SNAKE系列CIGAR CUTTER STAND黑色款，9,200元。圖／迪生提供
SNAKE系列CIGAR CUTTER STAND黑色款，9,200元。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出蛇年Snake蛇皮紋飾系列。圖／迪生提供
S.T. Dupont推出蛇年Snake蛇皮紋飾系列。圖／迪生提供
SNAKE系列SLIMMY紅色打火機，12,000元。圖／迪生提供
SNAKE系列SLIMMY紅色打火機，12,000元。圖／迪生提供
年度生肖蛇年系列高級珠寶，黃古銅基底雕件、綠水晶、陶瓷塗層與實木底座襯飾配珠寶筆具，81萬元起。圖／迪生提供
年度生肖蛇年系列高級珠寶，黃古銅基底雕件、綠水晶、陶瓷塗層與實木底座襯飾配珠寶筆具，81萬元起。圖／迪生提供

珠寶 蛇年

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