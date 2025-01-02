迎蛇年！都彭打火機裝飾貴氣蛇紋 高訂珠寶款栩栩如生

迎接乙巳蛇年新春，法國精品品牌都彭（S.T. Dupont）推出一系列以蛇為創作靈感的限定新作，融會卓越的工藝技術與對中華文化的深厚敬意。蛇皮紋飾系列以蛇年精神圖騰為設計靈感，詮釋了蛇所象徵的智慧、繁榮與重生；還有精彩的高級訂製限量藝術品，為即將到來的春節注入全新的奢華氣息。

蛇皮紋飾系列以精緻的蛇紋圖騰裝飾經典的SLIM 7、SLIMMY、LIGNE 2等經典打火機與一款雪茄剪，巧妙運用鮮明的紅色與黑色，分別呼應火焰藝術與書寫藝術，運用寓意著財富吉祥的金色，刻畫象徵重生與新機遇的蛇，系列打火機與雪茄剪巧妙為傳統元素融入了現代創新精神，為新的一年賦予嶄新的意涵，