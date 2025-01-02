傳承近60年頂級牛排 茹絲葵歲末限定海陸套餐倒數登場

源自美國路易斯安那州紐奧良、甫歡慶來台30週年的茹絲葵經典牛排館，傳承近60年頂級濕式熟成牛排風味，即日起至1月5日止，推出海陸饗宴歲末限定套餐，價格自 2,990元起至4,290元（另外酌收10%服務費）。凡點購套餐即贈茹絲葵獨家調溫黑巧克力磚，數量有限，送完為止。

茹絲葵經典牛排館僅選用市佔不到2%的美國U.S.D.A Prime頂級牛肉，堅持運用以21天至28天濕式熟成，醞釀出柔和風味。僅使用鹽與胡椒調味後，透過獨家專利研發攝氏982度的專用烤爐，烤至完美熟度，以攝氏約260度的高溫陶瓷盤放置奶油，滋滋聲響成為迷人的招牌特色。

歲末限定套餐以海陸饗宴組合出發，前菜焗烤鮮蠔為紐奧良經典海鮮料理，以獨特肯瓊風味著名。主餐則選用美國菲力牛排，搭配半份頂級波士頓龍蝦。軟嫩菲力置放於攝氏260度招牌保溫瓷盤，讓奶油與肉汁滋滋作響；波士頓龍蝦僅選用最佳重量區間，肉質鮮嫩並富有彈性，搭配檸檬及澄清奶油，感受獨有天然細緻甜味與濃郁海味。