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傳承近60年頂級牛排 茹絲葵歲末限定海陸套餐倒數登場
源自美國路易斯安那州紐奧良、甫歡慶來台30週年的茹絲葵經典牛排館，傳承近60年頂級濕式熟成牛排風味，即日起至1月5日止，推出海陸饗宴歲末限定套餐，價格自 2,990元起至4,290元（另外酌收10%服務費）。凡點購套餐即贈茹絲葵獨家調溫黑巧克力磚，數量有限，送完為止。
茹絲葵經典牛排館僅選用市佔不到2%的美國U.S.D.A Prime頂級牛肉，堅持運用以21天至28天濕式熟成，醞釀出柔和風味。僅使用鹽與胡椒調味後，透過獨家專利研發攝氏982度的專用烤爐，烤至完美熟度，以攝氏約260度的高溫陶瓷盤放置奶油，滋滋聲響成為迷人的招牌特色。
歲末限定套餐以海陸饗宴組合出發，前菜焗烤鮮蠔為紐奧良經典海鮮料理，以獨特肯瓊風味著名。主餐則選用美國菲力牛排，搭配半份頂級波士頓龍蝦。軟嫩菲力置放於攝氏260度招牌保溫瓷盤，讓奶油與肉汁滋滋作響；波士頓龍蝦僅選用最佳重量區間，肉質鮮嫩並富有彈性，搭配檸檬及澄清奶油，感受獨有天然細緻甜味與濃郁海味。
甜點則以茹絲葵經典甜點焦糖布丁為靈感，主廚加入黑巧克力增添可可獨有堅果香氣與豐富口感，並巧妙選用覆盆子莓果醬作為蘸醬，讓外層焦糖薄脆與布丁質地綿滑細緻搭配果醬迷人莓果香氣，成為歲末最甜蜜的美好滋味。
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