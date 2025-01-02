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吃甜點也能美肌！85℃首創「蛋糕裡加膠原蛋白」

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
85℃首創「蛋糕裡加膠原蛋白」，趁著草莓季、推出6款膠原蛋白甜點。圖/85℃提供
85℃首創「蛋糕裡加膠原蛋白」，趁著草莓季、推出6款膠原蛋白甜點。圖/85℃提供

吃甜點還能美肌？這是85℃為搶攻草莓季商機想出的新話題，今年共推出6款草莓系列蛋糕，研發主廚首次在蛋糕裡面添加PO/OG膠原蛋白，讓人在吃甜點的同時，也能養顏美容。

85℃選用日本市佔第一的大廠膠原蛋白，獨家膠原蛋白二肽PO/OG，各大廠家指定的膠原蛋白原料，擁有FSSC22000認證，結合蛋糕譜出6款草莓季高顏值甜點。

其中，「草莓花園」在雪白的鮮奶油中布滿新鮮的大紅草莓，側邊圍滿一圈草莓水果切片，使用進口動物性鮮奶油加入法國保虹Boiron草莓果泥製成的草莓卡士達餡，夾層放入特製草莓膠原蛋白凍，搭配濃郁香草戚風蛋糕，綿密細緻，輕盈鬆軟。「粉漾莓果」蛋糕則是粉紅與白色奶油相間，表面舖上新鮮草莓與水蜜桃。

此外，也有個人獨享的「草莓香草布蕾」，68元就能品嘗到全新的添加膠原蛋白甜點。

膠原蛋白 草莓

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