Nespresso推限量「迎春開運咖啡禮盒」 寶石紅咖啡機2,990元起

咖啡控過新年，依舊要被滿滿的咖啡香包圍！Nespresso即日起推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，禮盒包含多款濃厚年節氛圍的咖啡膠囊組合，還有金蛇形圖騰點綴外盒；此外，由米蘭新興設計師Federica Biasi精心打造的花開富貴限量款陶瓷咖啡杯組重磅回歸，咖啡杯經典的紅色系搭配杯身牡丹花設計，象徵花開蘊含的富貴之意，送禮、自用都超喜氣。

除了開運禮盒、限定杯，Nespresso更同步祭出獨家新春3大特惠，全系列咖啡機2,990元起，首推Original系列Essenza mini寶石紅，活動期間特價2,990元，為家中增添一抹新春喜氣；Vertuo POP魅惑紅只要3,790元、全新Vertuo POP+新春價只要4,900元，凡購買咖啡機加購50顆以上咖啡膠囊，再現折300元。