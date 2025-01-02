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Nespresso推限量「迎春開運咖啡禮盒」 寶石紅咖啡機2,990元起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Nespresso推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，Original系列2,080元、Vertuo系列2,030元。圖／Nespresso提供
Nespresso推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，Original系列2,080元、Vertuo系列2,030元。圖／Nespresso提供

咖啡控過新年，依舊要被滿滿的咖啡香包圍！Nespresso即日起推出金蛇年限量版「迎春開運咖啡禮盒」，禮盒包含多款濃厚年節氛圍的咖啡膠囊組合，還有金蛇形圖騰點綴外盒；此外，由米蘭新興設計師Federica Biasi精心打造的花開富貴限量款陶瓷咖啡杯組重磅回歸，咖啡杯經典的紅色系搭配杯身牡丹花設計，象徵花開蘊含的富貴之意，送禮、自用都超喜氣。

除了開運禮盒、限定杯，Nespresso更同步祭出獨家新春3大特惠，全系列咖啡機2,990元起，首推Original系列Essenza mini寶石紅，活動期間特價2,990元，為家中增添一抹新春喜氣；Vertuo POP魅惑紅只要3,790元、全新Vertuo POP+新春價只要4,900元，凡購買咖啡機加購50顆以上咖啡膠囊，再現折300元。

凡購買任100顆咖啡膠囊，即可免費獲得新春限定Nespresso鴻運滿載托特包乙個；購買任180顆咖啡膠囊，再贈限量招財納福儲存展示罐乙個，數量有限，送完為止。此外，更推出100%中獎的金蛇起舞抽紅包活動，加入Nespresso官方LINE好友，每日登入簽到即可開啟新春紅包，分享給好友加入LINE帳號享有再一次抽獎機會，獎品包含購買任一咖啡機就送Barista咖啡大師調理機、滿額贈Barista咖啡杯組、節慶限量巧克力及精選款咖啡膠囊10顆等，輕鬆將多款品牌好禮拿回家。

米蘭新興設計師Federica Biasi精心打造的花開富貴限量款陶瓷咖啡杯組蛇年限定回歸。圖／Nespresso提供
米蘭新興設計師Federica Biasi精心打造的花開富貴限量款陶瓷咖啡杯組蛇年限定回歸。圖／Nespresso提供
蛇年限定，購買咖啡膠囊即贈Nespresso鴻運滿載托特包、招財納福儲存展示罐。圖／Nespresso提供
蛇年限定，購買咖啡膠囊即贈Nespresso鴻運滿載托特包、招財納福儲存展示罐。圖／Nespresso提供
Nespresso官方LINE金蛇起舞線上抽紅包活動，100%中獎機率將多款品牌好禮拿回家。圖／Nespresso提供
Nespresso官方LINE金蛇起舞線上抽紅包活動，100%中獎機率將多款品牌好禮拿回家。圖／Nespresso提供
Nespresso全系列咖啡機2,990元起，快入手新春紅色系咖啡機型為居家增添喜氣。圖／Nespresso提供
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咖啡 禮盒 蛇年

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