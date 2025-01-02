LINE Pay天天領券享優惠 最高現折150元 訂Klook再享15%回饋

迎接新年開工，LINE Pay送上新一季好康優惠滿足民眾食衣住行育樂需求，2024年廣受好評的「天天領券」9折優惠券全台擴增至47個商圈，鎖定用戶天天日常消費的餐飲店家祭出優惠。「週週領券」則提供全台7大主題的消費場域，推出LINE Pay付款最高單筆可折150元的優惠券，每週限量發送，讓大家天天開啟LINE Pay都能領券消費享優惠。

「天天領券」方案適用店家數再擴大，即日起至3月31日，優惠從台北東區、台中逢甲到嘉義文化路商圈、台南安平以及高雄後驛商圈等14縣市共47個商圈全部適用，包含米糕、手搖飲、咖啡、麵館等近2,200家合作商店，涵蓋用戶最常消費的各式餐飲店鋪，只要天天打開LINE Pay好康地圖，每天都可以下載最有感的9折優惠券。

「週週領券」專案內容則包含「百貨購物」、「品牌餐廳」、「早餐咖啡」、「休閒娛樂」、「風格時尚」、「在地旅宿」、「生活日用」等7大主題，百貨包括漢神巨蛋購物廣場、LaLaport 台中、美麗華、CITYLINK、秀泰生活、環球購物中心；餐飲品牌路易莎咖啡、cama café 、麥味登、Q Burger；佑全保健藥妝、健康人生藥局、日藥本舖、松本清等日藥用品店；以及GREEN & SAFE、聖德科斯、棉花田、LOPIA等生鮮超市全都在適用名單之列。週週領券可享單筆10元到150元不等的現金折價，最低消費滿120元即可折抵，每週限量發送、額滿即止。

除了「先領券、再消費」的LINE Pay優惠券活動外，還有「天天賺點」活動，在指定日期消費，就能獲得1點等同1元的LINE POINTS回饋。週一至家樂福實體門市或7-ELEVEN門市消費，滿額就享3%回饋。週二到週四使用foodpanda每月單筆199元滿5次，就有機會抽LINE POINTS 200點。週三逛寶雅，滿600元即享3%回饋。週五於LINE Pay「我的會員卡」儲值LINE Pay星巴克隨行卡，即贈80元優惠券1張。

平日至指定加油站加油，還有機會獲得LINE POINTS 500點；週末六日若至DON DON DONKI單筆消費滿680元，即享3%回饋；搭乘台灣大車隊、yoxi，單筆滿70元以上，使用LINE Pay付款累計4次即可獲得70點回饋。出門旅遊使用LINE Pay APP中的「找體驗服務」預定Klook行程、住宿或購買票券，不限平假日，以LINE Pay支付通通都有15％回饋。以上「天天賺點」的優惠方案，若綁定富邦J卡，7-ELEVEN門市再享2%加碼點數回饋、其餘品牌額外再享3％點數回饋。