草莓控喝起來！季節草莓聖代調飲、草莓啤酒限時回歸

草莓控喝起來！隨著草莓季到來，日本三得利旗下低酒精飲料品牌「HOROYOI微醉（ほろよい）」與結合在地故事的台灣精釀啤酒品牌SUNMAI金色三麥，限時推出草莓風味季節飲品，在冬日締造出大人系甜蜜。

「HOROYOI微醉（ほろよい）」全新季節限定「草莓聖代」口味，結合草莓果實的酸甜滋味與細緻的冰淇淋氣泡風味，彷彿是一道可以喝的甜點。慶祝「草莓聖代」上市，即日起至1月8日止，「HOROYOI微醉（ほろよい）」特別攜手以超人氣大理石乳酪蛋糕聞名的療癒系甜點「Sugar Miss」，推出草莓季限定套餐，凡購買草莓系列商品 （草莓千層蛋糕、草莓戚風蛋糕、草莓豆腐岩蛋糕），即享「HOROYOI微醉草莓聖代」乙罐，數量有限，贈完為止。

SUNMAI 金色三麥熱銷霸榜七年的「鮮果草莓啤酒」，今年再度華麗回歸，使用100%鮮果釀造，堅持不添加人工香料與色素，完美平衡草莓的香甜與啤酒的醇厚，開罐後香氣撲鼻，讓人彷彿置身結實累累的草莓果園，展現純粹果香魅力。SUNMAI 金色三麥多年來廣泛運用特色食材、香料推出季節限定酒款，其中最受歡迎的風味就是草莓，每年冬天推出的草莓啤酒已霸榜七年，連續七年穩坐SUNMAI 金色三麥季節酒款銷售第一，成為草莓控們必喝的經典口味。

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