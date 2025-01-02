雄獅推2025台日韓櫻花季必遊路線 每人4,799元起
提前布局2025年旅遊需求，雄獅旅遊再出招，推出台、日、韓三地的賞櫻必遊路線，隨著櫻花季節即將到來，推薦搭乘獨家「福森號」、「栩悅號」欣賞高山櫻花美景，並為迎接西洋情人節，武陵農場行程於2月13日至15日期間推出限定活動，旅客不僅能體驗日式浴衣，還有現場民歌演唱，每人4,799元起。
國外則推薦日本獨家櫻花樹下野餐企劃、或東北以及北海道地區的賞櫻名所、韓國的EWORLD夜櫻慶典及鎮海櫻花季，每人44,900元起，都是不可錯過的精彩旅程。
台灣人氣賞櫻地點主打為武陵農場與福壽山兩大高山農場，雄獅主打保證入園及入住山上熱門旅宿，如今年重新開幕的武陵富野渡假村、梨山飛燕城堡、熱門福壽山宋莊及國民賓館等，武陵賞櫻季相關行程再加碼贈送櫻花口味銅鑼燒。
此外，獨家推薦至阿里山搭乘全新藝文美學觀光列車「福森號」，穿梭於粉紅點綴的森林鐵道，並在地體驗茶席文化；自由行旅客亦可選擇「栩悅號」高海拔觀光列車套票，欣賞櫻花與千年神木交織的壯麗景致。
日本花季向來是國人春季旅遊首選，推薦期間限定美景，以朝日岳、百馬岳為背景，與櫻花林、鬱金香和油菜花，欣賞春日交織的四大景色，並獨家企劃朝日町舟川櫻花樹下野餐時光；日本東北地區「陸奧三大賞櫻名所」分別為岩手「北上展勝地」、青森「弘前公園」與秋田「角館」，其中弘前公園以擁有千株櫻花樹而聞名，能漫步於壯麗的岩木山相襯的櫻花大道下，還可一賞粉櫻飄落弘前城外形成的花筏景致。
北海道五稜郭公園也是日本櫻花百選名所之一，獨特的星形堡壘與盛開的櫻花相映，更特別規劃前往洞爺湖搭船欣賞花火秀，為春日增添美好回憶。若想嘗試其他玩法，推薦一次遊覽日韓兩地的歌詩達莎倫娜號賞櫻郵輪，前往福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園賞櫻，指定趟次加碼第三人0元優惠，每人31,900元起。
韓國賞櫻季節因滿城櫻花盛開而成為旅遊勝地。雄獅推出一次造訪首爾八大知名賞櫻景點，如穿韓服遊覽景福宮、世界文化遺產水原華城、韓劇「男朋友」拍攝場景始興河溝生態公園以及遠美山結合杜鵑花盛開的雙重美景。若喜愛參加櫻花節慶活動，不容錯過「鎮海櫻花季」、全韓國唯一「EWORLD夜櫻」、「富川三大花卉」慶典，推薦漫步於「余佐川羅曼史橋」，欣賞沿河盛開的絕美景致，或前往「慶和火車站」，親眼目睹火車穿越粉紅花雨的夢幻場景。此外，為滿足清明連假出遊需求已推出相關行程，挑戰百萬YouTuber推薦的斜坡滑車 Skyline Luge，來場享受動感與浪漫兼具的韓國賞花之旅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言