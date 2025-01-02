雄獅推2025台日韓櫻花季必遊路線 每人4,799元起

提前布局2025年旅遊需求，雄獅旅遊再出招，推出台、日、韓三地的賞櫻必遊路線，隨著櫻花季節即將到來，推薦搭乘獨家「福森號」、「栩悅號」欣賞高山櫻花美景，並為迎接西洋情人節，武陵農場行程於2月13日至15日期間推出限定活動，旅客不僅能體驗日式浴衣，還有現場民歌演唱，每人4,799元起。

國外則推薦日本獨家櫻花樹下野餐企劃、或東北以及北海道地區的賞櫻名所、韓國的EWORLD夜櫻慶典及鎮海櫻花季，每人44,900元起，都是不可錯過的精彩旅程。

台灣人氣賞櫻地點主打為武陵農場與福壽山兩大高山農場，雄獅主打保證入園及入住山上熱門旅宿，如今年重新開幕的武陵富野渡假村、梨山飛燕城堡、熱門福壽山宋莊及國民賓館等，武陵賞櫻季相關行程再加碼贈送櫻花口味銅鑼燒。

此外，獨家推薦至阿里山搭乘全新藝文美學觀光列車「福森號」，穿梭於粉紅點綴的森林鐵道，並在地體驗茶席文化；自由行旅客亦可選擇「栩悅號」高海拔觀光列車套票，欣賞櫻花與千年神木交織的壯麗景致。

日本花季向來是國人春季旅遊首選，推薦期間限定美景，以朝日岳、百馬岳為背景，與櫻花林、鬱金香和油菜花，欣賞春日交織的四大景色，並獨家企劃朝日町舟川櫻花樹下野餐時光；日本東北地區「陸奧三大賞櫻名所」分別為岩手「北上展勝地」、青森「弘前公園」與秋田「角館」，其中弘前公園以擁有千株櫻花樹而聞名，能漫步於壯麗的岩木山相襯的櫻花大道下，還可一賞粉櫻飄落弘前城外形成的花筏景致。

北海道五稜郭公園也是日本櫻花百選名所之一，獨特的星形堡壘與盛開的櫻花相映，更特別規劃前往洞爺湖搭船欣賞花火秀，為春日增添美好回憶。若想嘗試其他玩法，推薦一次遊覽日韓兩地的歌詩達莎倫娜號賞櫻郵輪，前往福岡舞鶴公園及釜山三樂生態公園賞櫻，指定趟次加碼第三人0元優惠，每人31,900元起。