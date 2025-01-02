台灣第一人！王淨解鎖LV品牌大使新身份

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）宣布台灣知名女演員王淨成為全新品牌大使。多次登上雜誌封面並經常參與品牌活動的王淨，是亞洲最受歡迎的女演員之一，影響力遍及整個亞洲，是第一位台灣出身的路易威登品牌大使。角色塑造還是個人風格，氣質脫俗同時又活潑靈動的王淨都與路易威登女裝創意總監Nicolas Ghesquière的設計理念不謀而合。

王淨被譽為台灣最傑出且深受喜愛的演員之一，她憑藉引人入勝的螢幕表現和無與倫比的優雅魅力，贏得全球觀眾的青睞。她在《癡情男子漢》、《鬥魚》、《返校》、《瀑布》以及《月老》等影視作品中，展現了卓越的演技，獲得評論界的高度評價和無數讚譽，並以《返校》之演出，獲頒第22屆台北電影獎最佳女主角獎項。她也曾於2023年獲得聯合報旗下媒體五百輯頒發「500Young」「百變星勢力」獎肯定。 路易威登宣布王淨成為最新的品牌大使。圖／路易威登提供 路易威登宣布王淨成為最新的品牌大使。圖／路易威登提供 路易威登宣布王淨成為最新的品牌大使。圖／路易威登提供 路易威登宣布王淨成為最新的品牌大使。圖／路易威登提供