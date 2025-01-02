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「史努比狗狗」又來了 瑞士潮黑酷表第三彈 全球限量
每個人心裡總有一塊不滅的童心。卡通史努比Snoopy的真摯形象，是不少大人小孩都熱愛的經典動漫IP，近日瑞士鐘表品牌Franck Muller再度與Bamford Watch Department合作，推出一只Crazy Love Snoopy手表，以酷黑視覺、成為男人收藏盒裡的大玩具。
以獨立製表起家，酒桶形Cintrée Curvex表殼與阿拉伯數字時標知名的Franck Muller，最早從2021年便開始與Bamford Watch Department合作發表過史努比狗狗主題手表，由於Bamford Watch Department熱愛改裝，過去也曾推出過以勞力士手表為基礎改裝的大力水手主題表款，一時膾炙人口；這次的Franck Muller與Bamford Watch Department第三次合作則帶來了全黑的酷酷視覺：只見手繪感線條的史努比狗狗揮舞著雙「手」化為表款指針，加上面盤上的Clous de Paris巴黎釘紋裝飾，呈現了直樸與精細的對比魅力。
面盤下：由201個零件組成的MVD 2800-CHR自動上鍊機芯其實具備了某種特殊顯示，仔細一看：阿拉伯數字時標呈現了乍看亂跳、實則暗藏邏輯的排序，機芯並經過日內瓦波紋(Côtes de Genève) 、珍珠圓點打磨、倒角拋光等多道修飾工序，而史努比的好朋友：黃色小鳥Woodstock則出現在7點鐘方向的數字1之上，同時自帶愛心、令人不禁莞爾。
表款並附特殊的黑色收藏盒，外面印有Bamford字樣以及Woodstock小鳥，全球限量50只，訂價則為108萬8,000元。
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