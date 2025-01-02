初二回娘家訂位請早 王品春節訂位率破8成

不到一個月，就要迎接農曆新年，王品集團（2727）四大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」的外帶熱年菜，銷售超過八成，「王品嚴選」冷凍年菜三大套組也幾近完售。王品表示，集團所有品牌已開放春節訂位，「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位都超過八成，座位有限，趕緊預訂卡位、以免向隅。

王品集團按慣例除夕全台門店公休一天，目前已開放春節訂位，像過年聚餐熱門選擇「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位已超過8成，集團整體年節訂位率七成~八成滿。去年王品年初一到初五，來客數超過76萬人次，其中年初二「回娘家」，全集團門店需求爆量，單日營收突破1億元大關，創下台灣餐飲業的營收新紀錄。2025年春節長達9天，集團看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

外帶年菜銷售倒數計時，王品集團4大中餐「享鴨 烤鴨與中華料理」、「莆田Putien」、「丰禾 台味風格料理」及「朝粥幫 砂鍋粥與中華料理」外帶年菜買氣爆棚，截至目前統計，大小套組銷售已達八成。其中，四大中餐小套組皆剩不到百組，像是「丰禾」有鴻運椒鹽大元蹄＆傳香櫻花蝦米糕小套組、「朝粥幫」另外準備朝粥三牲組，含鴻運無錫嫩腩排、朝粥秘製豉油雞、迎春當紅梅汁魚，為除夕圍爐輕鬆加菜，不用怕吃不完。

「王品嚴選」冷凍年菜3大套組備受民眾喜愛，開賣一個多月就即將完售，沒搶到別捶心肝。即日起到1月19日，還可在王品瘋美食購物網、MOMO購物網、家樂福等，購買食品界米其林iTi 3顆星認證的頂級桃木燻鴨胸、有上等烏參、珠貝豬腳等13道豐富食材的福滿烏參佛跳牆、濃郁醇香鮑魚蒸全雞及特調醬煨牛小排佐黑松露醬，每道皆能在家輕鬆復熱，美味猶如餐廳現做。自由選配年菜、想怎麼搭就怎麼搭。

另外，1月19日前還可選購「青花驕麻辣鍋套組」、「海陸鴛鴦雙饗宴」、「酸菜雪花牛肉鍋」、「世界三大和牛鍋饗宴」四款鍋物組合，春節在家就能隨時開涮，不論除夕圍爐或是初二回娘家吃都適合。