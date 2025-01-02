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「永婕同心」帽T真的來了！賈永婕：趕快買被罵可能就要下架
「永婕同心」IP商品真的推出了！台北101董事長賈永婕在耶誕節才說「永婕同心」IP不是開玩笑、真的會進行，才剛結束101跨年煙火，今早她就宣布「永婕同心」帽T上架，同時還有Team Taiwan帽T。
賈永婕在臉書寫到「一定要手刀趕快買起來，因為不知道什麼時候會被罵可能就要下架了。」
這次推出的兩款帽T，Team Taiwan款黑帽T把台北101大樓變成珍珠奶茶，搭配台灣藍鵲、白雲與太陽點綴，上方寫有「CHAMPION」，下方標註「TEAM TAIWAN」。永婕同心款是薰衣草紫色，正面以台北101大樓融合手繪感心形圖案，搭配「TAIPEI」字樣，背面為 「永婕同❤️」文字，放置於靶心內，搭配射入愛心的箭矢圖案。兩款帽T每件售價1,880元，任選二件優惠價3,500元，除了線上訂購，1月10日也會在台北101 5樓禮品店販售。
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