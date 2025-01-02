「永婕同心」帽T真的來了！賈永婕：趕快買被罵可能就要下架

「永婕同心」IP商品真的推出了！台北101董事長賈永婕在耶誕節才說「永婕同心」IP不是開玩笑、真的會進行，才剛結束101跨年煙火，今早她就宣布「永婕同心」帽T上架，同時還有Team Taiwan帽T。

賈永婕在臉書寫到「一定要手刀趕快買起來，因為不知道什麼時候會被罵可能就要下架了。」