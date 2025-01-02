林聰明沙鍋魚頭變泡麵！首發10萬碗搶購一空 業者：無心插柳意外爆紅

傳承三代的嘉義城市品牌美食林聰明沙鍋魚頭，去年慶祝70周年，繼插旗火鍋市場，去年底又與味丹公司攜手，推出林聰明沙鍋魚頭泡麵，銅板價方便速食，又有特調沙茶醬，網路銷售熱賣，首發10萬碗一周完銷，執行長林佳慧對林聰明沙鍋魚頭泡麵熱銷，感到意外。

過年前，嘉義老字號小吃「林聰明沙鍋魚頭」調理包熱賣，今年增加泡麵讓客人選擇，林聰明女兒執行長林佳慧將祖傳的沙鍋魚頭變成泡麵，在家只要3分鐘就能輕鬆品嚐到林聰明沙鍋魚頭美味，林佳慧說，去年原計畫在70周年慶推出作伴手禮，來不及推出。

周年慶結束，推出網路銷售，並在嘉義市中正路總店販售，大受歡迎，林聰明沙鍋魚頭風味杯麵每碗只要45元，以招牌特調的沙茶為基底，黃金比例的調味，呈現出多層次湯頭，帶有些許微辣滋味。

林佳慧說，首發10萬包林聰明沙鍋魚頭泡麵銷售一空，WalkerLand窩客島介紹「林聰明沙鍋魚頭風味泡麵」，影片上架不到3天破百萬點擊，門市缺貨中，許多粉絲來訊詢問，她也很苦惱要去哪裡生出泡麵，請粉絲們再給她一點時間，她會加緊腳步。

林佳慧說，投資泡麵成本高，首發泡麵看市場反應，沒想到會大受歡迎，原因是泡麵符合現代人銅板價、方便速食需求，又有林聰明沙鍋魚頭品牌效應，以及特調沙茶醬，且目前泡麵市場很少沙茶口味，客人說，與熱銷重口味帶辣味的韓國泡麵類似。