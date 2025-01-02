挽肉と米、IKIGAI燒肉開新店！盤點1月新拓點人氣餐廳

迎來2025年，許多餐飲品牌持續布局、開設新店。連鎖豬排「吉豚屋」將於1月中旬開設「頂溪店」；個人燒肉「IKIGAI燒肉」也即將首度進軍台中。另外話題不斷的漢堡排「挽肉與米（挽肉と米）」，也計畫在本月開設第二間分店。

創立於1998年的連鎖日式豬排「吉豚屋」，將於1月中旬在台開設「頂溪店」，店址鄰近頂溪捷運站2號出口，將會是品牌在台第8間分店，同時也是繼「家樂福重新店」之後，吉豚屋在新北的第二間分店。隨著新店登場，也將可為在地居民帶來更豐富的用餐選擇。

全家國際餐飲旗下、主打平價個人化燒肉的「IKIGAI燒肉」，則將於1月中旬開設「台中新朝富店」。2022年於天母商圈創立的IKIGAI燒肉，標榜以個人套餐型態，供應美國牛胸腹、美國PR肩小排、日本山形A5和牛等燒肉方案，目前包括天母、內科、微風百貨、新光三越A8、南紡等地均有分店。此次隨著台中新朝富店開幕，也正式宣告IKIGAI燒肉插旗台中。