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有行旅／加拿大追極光、探世遺祕境
加拿大黃刀鎮極光探祕，1月12日高雄旅程說明會，分享攝影專家陳海騰帶領旅人連續4晚追極光，走訪洛磯山脈的私房祕境和世界自然遺產班芙國家公園，探訪翡翠湖和弓河瀑布以及約翰斯頓峽谷。
有行旅《加拿大洛磯山脈黃刀鎮極光攝影14日》14天11夜旅程，今年3月6日至3月19日。旅程說明會報名請洽02-8643-3543、8643-3959，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/EgVEpR
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