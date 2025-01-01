早鳥享優惠！4間特色新春禮盒 餅乾、費南雪通通有

年節送禮要送什麼好？來自日本福岡的「Café del SOL」今年再度推出造型討喜的手工餅乾禮盒；時尚品牌「alice + olivia」則以紐約地標結合甜點，打造「紐約風尚迎春禮盒」。至於「東京巴黎甜點」也祭出升級版的招牌甜點，另外「三風製麵」則以小麥麵線與花生油的組合，帶來不同的贈禮選擇。

【Café del SOL】

迎春推出金蛇賀喜、財源滾滾、福蛇迎春、福到財到、蛇來運轉等5款手工餅乾禮盒。其中「金蛇賀喜」內含金磚沙布烈、牛奶雪球、比利時巧克力曲奇、 靜岡青抹茶餅乾等多種口味餅乾，並可搭配自選吉祥語餅乾，原價1,599，早鳥價1,399元。「蛇來運轉」禮盒則以曲奇為主，搭配達摩、櫻花等造型餅乾，原價1199元，早鳥價999元。

【alice + olivia】

時尚品牌alice + olivia今年推出「紐約風尚迎春禮盒」，內含有中央公園茶香蛋糕、時代廣場莓果蛋糕、布魯克林巧克力蛋糕、皇后區黃金花生醬酥餅、曼哈頓香料餅乾等品項，均以紐約特色地標命名， 每盒980元，並可享買7盒送1盒、買10盒送1盒再贈AO cafe福袋。

【東京巴黎甜點】

今年將招牌「金融家費南雪」加入艾許奶油、依思尼奶油，推出全新升級版本，香氣更為濃郁，8入原價688元，1月6日前享預購優惠價469元，另外還有「金莎菠蘿蛋黃酥」，原價5入528元，預購價498元，9入原價888元，預購價788元，均採限量供應。

【三風製麵】

今年推出「等等見麵禮盒 小麥麵線花生油禮盒」選用台灣小麥搭配天然黑麥粉，以特殊烘乾技術製成麵線，標榜無加鹽、不添加防腐劑或漂白劑；搭配使用台灣花生低溫壓榨製成的花生油，能夠帶來餐桌的滿足，售價859元。另外還有「見麵。真好麵線禮盒」、「有緣見麵乾拌麵禮盒」等禮盒選擇。