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特製肉圓、松露炸雞翅上桌！gubami Social新菜登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
gubami Social特製肉圓，每份320元。圖／gubami Social提供
gubami Social特製肉圓，每份320元。圖／gubami Social提供

由2024邁入2025年，充滿特色的餐酒館也推陳出新，帶來嶄新的味覺饗宴。由主廚陳嵐舒所創立的「gubami Social」，今年冬天將各國小吃料理與台灣風味相結合，推出「gubami Social特製肉圓」、「黑松露薏米炸雞翅」等多款特色新品。位於城市舞台的新興餐酒館「BeOne」，則是將料理與藝術結合，推出「轉藝」套餐，營造出豐富的感官體驗。

以彰化肉圓為靈感的「gubami Social特製肉圓」，內餡使用煙燻豬板油與松子拌入手切後腿肉餡，並以大骨米湯與法式肉汁作為醬汁，在熟悉的記憶中又能帶有不同的精緻變化，每份2顆，320元。「黑松露薏米炸雞翅」則是使用嘉義金緗雞雞翅，金黃香酥的外皮內填入黑松露、薏仁、自家發酵豇豆等餡料，搭配酸味優格一同品嚐，每份2支，450元。

除此之外，針對新年聚餐，gubami Social也推薦招牌菜「松露臭豆腐蝦多士」，將安心臭豆腐結合手打蝦膠、牛高湯，具有獨特的風味，每份380元，另外還有「巴斯克蚵仔煎餅」、「烏梅慢烤豬肋排」等人氣料理。同時店內也規劃雙人分享餐，每套3,880元起。

位於台北城市舞臺的餐酒館「BeOne」，在1月18日前攜手INFINITE 藝術經紀，推出「轉藝」藝術餐酒體驗，以藝術家 URI（魚全） 的作品「潮流奧林帕斯：新世紀維納斯」為主題，並加入藝術家Aqua Kawayiyi的作品展示，帶來藝術與料理的跨界融合。在宛若藝廊的空間中，賓客可以一邊用餐，同時欣賞藝術家創作的「Venus」、「EVIE」、「我在對面等你」等藝術作品。

針對活動所設計的「轉藝」套餐，採5道式設計，將藝術家的個性轉化為雜、孤、慢、飄、開等5道菜餚，並延續BeOne中菜西做的理念。以「孤」為例，藉由軟嫩的章魚腳與特製醬汁相結合，象徵個體的獨立與自我探索的旅程；帶有台式爌肉飯風格的「慢」，則是透過慢燉的豬肉與米飯，展現溫暖的滋味，也代表在慢節奏中，享受時間的醞釀。全套搭配3杯調飲，限定價1,680元。

「黑松露薏米炸雞翅」，每份450元。圖／gubami Social提供
「黑松露薏米炸雞翅」，每份450元。圖／gubami Social提供
帶有台式爌肉飯風格的「慢」。圖／BeOne提供
帶有台式爌肉飯風格的「慢」。圖／BeOne提供
象徵個體的獨立與自我探索旅程的「孤」。圖／BeOne提供
象徵個體的獨立與自我探索旅程的「孤」。圖／BeOne提供

料理 藝術家 豬肉

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