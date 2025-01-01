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朝聖101跨年煙火卻認錯棟 網友笑翻：直接變愚人節了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
2025年元旦台北101跨年煙火。記者陳正興／攝影
2025年元旦台北101跨年煙火。記者陳正興／攝影

本次台北101跨年煙火號稱史上最長，施放6分鐘並搭配光雕，不少人首次來看跨年煙火，誤將鄰近的「台北天空塔」當台北101，倒數卻苦等不到大場面，紛紛在Threads社群平台PO影片吐苦水「看錯棟了啦」。原來同時鄰近的「台北天空塔」外牆燈顯示偌大的愛心「TW」和「2025」字樣，又台北101被其他建築物遮蔽，造成誤會。

「台北天空塔The Sky Taipei」被指為台北新地標，有「奢華綠竹筍」之稱。Threads有網友PO影片，只見畫面對準「台北天空塔」，納悶為什麼台北101進入2025年沒放煙火，現場民眾還議論是不是太早倒數，但遠方天空有閃光和煙火聲響，才驚覺「拍錯棟了」，路人氣憤「這不是101啦」，集體拔腿狂奔。

分享影片網友納悶，「它憑什麼寫I love TW和2025，它應該寫I'm not 101才對吧」、「嚴重質疑，不是台北101可以亂打燈嗎？所以，這棟是什麼啦？誰給我答案」。

另一名苦主表示，當下滿頭問號，「暗暗的看不清楚，只知道是那個方向」，加上其他人也朝著該棟建築物拍照，所以也搞錯。

其他網友表示，「2024好像看過一樣的文」、「認錯的妳不是第一個，也不是最後一個」、「每年的都有人看錯」、「明明差很多，為什麼每年有一堆人看錯棟」、「我去年站比較前面！沒搞錯，站後面真的會搞錯」、「傻眼」、「超好笑」、「對於剛來看的101煙火的人，的確很容易搞錯」、「結果明年還是有人看錯」、「一個看錯就算了，還一群，笑死」、「直接變愚人節了」。

圖右的「台北天空塔」鄰近台北101，造成誤會。本報資料照片
圖右的「台北天空塔」鄰近台北101，造成誤會。本報資料照片

台北101 影片

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