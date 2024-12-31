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現省2114元！漢堡王「最新優惠券」登場 5商品買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
春季優惠券中，包括多款點心可享「買1送1」優惠。圖／漢堡王提供
春季優惠券中，包括多款點心可享「買1送1」優惠。圖／漢堡王提供

迎接金蛇年，連鎖速食「漢堡王」將於1月2日推出全新優惠券方案，共計有31款優惠，全部共可省2,114元。另外漢堡王還將推出新商品「黃金QQ球」，帶來全新的食用樂趣。

漢堡王本次的「春季優惠券」，適用時間自1月2日至3月31日，提供買1送1、雙堡超值組、1+1自由配69、銅板點心組、單人滿足餐、雙人激省餐等不同類別方案。其中包括洋蔥圈、薯條、中杯飲料、玉米濃湯、4塊雞塊等產品，均可享買1送1，最高現省55元。另外還有「8塊雞塊＋洋蔥圈（大）」特價99元、新上市「黃金QQ球＋4塊雞塊」優惠價69元；1+1自由配組合，可享47折起優惠。「雙人激省餐」方案，則有6種全新組合，每套199元起。

除了優惠券方案，全新推出的「黃金QQ球」，採用台農57號地瓜製作，內餡則是香甜黑糖麻糬，酥中帶軟，一次滿足兩種口感，每份3入定價39元，新上市嘗鮮價29元。

漢堡王推出春季優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王推出春季優惠券。圖／漢堡王提供
漢堡王推出新商品「黃金QQ球」。圖／漢堡王提供
漢堡王推出新商品「黃金QQ球」。圖／漢堡王提供

洋蔥 漢堡王 黃金

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