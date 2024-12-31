話題新鞋 跑鞋腳感與時髦外型為Z世代而生

一般來說，專業跑鞋的外型設計，不太能融入日常喜愛的穿搭，adidas於年底發表壓軸話題鞋款，新推出的LIGHTBLAZE系列除了承襲ADIZERO冠軍跑鞋家族的中底科技與經典粗三線設計元素，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，外型設計也相當適合日常時髦穿搭。

adidas LIGHTBLAZE跑鞋玩出時髦味

全新adidas LIGHTBLAZE專為Z世代打造，繼承冠軍跑鞋家族基因，搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，主打日常也能享受專業跑鞋的流暢輕彈腳感，設計也能與日常各種場合穿搭搭配，滿足Z世代對外型設計的需求。相較指標跑鞋ADIZERO系列，LIGHTBLAZE系列訂價3,490元，以價位來說更顯日常親民。

adidas新推出的LIGHTBLAZE系列，訴求除了有專業跑鞋的舒適腳感外，設計也能與日常各種場合穿搭搭配。圖／adidas提供

LIGHTBLAZE系列男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側。鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀在細節處拼接反光面料，也創造夜間行走時的流動光感，夜光效果也更顯酷炫。adidas LIGHTBLAZE系列首波上市帶來男女各4款配色，以受歡迎的冷冽、低飽和的灰階色系創造各種日常搭配的多元性。

LIGHTBLAZE（男款）JH6944，3,490元。圖／adidas提供 LIGHTBLAZE（女款）IH8606，3,490元。圖／adidas提供

PUMA STYLE RIDER全新雙色彎刀

舒服又有個性的時髦運動風是年輕世代喜愛的穿搭風格，PUMA將80年代受歡迎的PUMA RIDER經典跑鞋翻玩重塑，將機能舒適性與復古時尚融合再現。全新STYLE RIDER鞋面使用混合米色尼龍、經典奶蓋麂皮等異材質拼接，並於鞋側加入抹茶綠與藍莓藍彎刀皮革，鞋底加入輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，讓步伐流暢輕盈。PUMA Rider新色鞋款透過品牌大使王淨與瘦子詮釋穿搭靈感。