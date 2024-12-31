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話題新鞋 跑鞋腳感與時髦外型為Z世代而生

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
adidas新推出的LIGHTBLAZE系列專為Z世代打造。圖／adidas提供
adidas新推出的LIGHTBLAZE系列專為Z世代打造。圖／adidas提供

一般來說，專業跑鞋的外型設計，不太能融入日常喜愛的穿搭adidas於年底發表壓軸話題鞋款，新推出的LIGHTBLAZE系列除了承襲ADIZERO冠軍跑鞋家族的中底科技與經典粗三線設計元素，帶來輕盈、緩震的絕佳腳感之外，外型設計也相當適合日常時髦穿搭。

adidas LIGHTBLAZE跑鞋玩出時髦味

全新adidas LIGHTBLAZE專為Z世代打造，繼承冠軍跑鞋家族基因，搭載同款頂級LIGHTSTRIKE中底科技，主打日常也能享受專業跑鞋的流暢輕彈腳感，設計也能與日常各種場合穿搭搭配，滿足Z世代對外型設計的需求。相較指標跑鞋ADIZERO系列，LIGHTBLAZE系列訂價3,490元，以價位來說更顯日常親民。

adidas新推出的LIGHTBLAZE系列，訴求除了有專業跑鞋的舒適腳感外，設計也能與日常各種場合穿搭搭配。圖／adidas提供
adidas新推出的LIGHTBLAZE系列，訴求除了有專業跑鞋的舒適腳感外，設計也能與日常各種場合穿搭搭配。圖／adidas提供

LIGHTBLAZE系列男款在鞋身可見加粗三線設計，女款則以縮小的adidas金屬LOGO點綴鞋側。鞋身使用網眼材質疊加線形質感麂皮，流線型外觀在細節處拼接反光面料，也創造夜間行走時的流動光感，夜光效果也更顯酷炫。adidas LIGHTBLAZE系列首波上市帶來男女各4款配色，以受歡迎的冷冽、低飽和的灰階色系創造各種日常搭配的多元性。

LIGHTBLAZE（男款）JH6944，3,490元。圖／adidas提供
LIGHTBLAZE（男款）JH6944，3,490元。圖／adidas提供
LIGHTBLAZE（女款）IH8606，3,490元。圖／adidas提供
LIGHTBLAZE（女款）IH8606，3,490元。圖／adidas提供

PUMA STYLE RIDER全新雙色彎刀

舒服又有個性的時髦運動風是年輕世代喜愛的穿搭風格，PUMA將80年代受歡迎的PUMA RIDER經典跑鞋翻玩重塑，將機能舒適性與復古時尚融合再現。全新STYLE RIDER鞋面使用混合米色尼龍、經典奶蓋麂皮等異材質拼接，並於鞋側加入抹茶綠與藍莓藍彎刀皮革，鞋底加入輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，讓步伐流暢輕盈。PUMA Rider新色鞋款透過品牌大使王淨與瘦子詮釋穿搭靈感。

PUMA STYLE RIDER推出新色，鞋側加入抹茶綠與藍莓藍彎刀，各3,280元。圖／PUMA提供
PUMA STYLE RIDER推出新色，鞋側加入抹茶綠與藍莓藍彎刀，各3,280元。圖／PUMA提供
瘦子示範PUMA Sports Legacy棒球外套3,280元、長厚連帽T恤2,380元、長褲1,980元、STYLE RIDER 3,280元。圖／PUMA提供
瘦子示範PUMA Sports Legacy棒球外套3,280元、長厚連帽T恤2,380元、長褲1,980元、STYLE RIDER 3,280元。圖／PUMA提供
王淨示範PUMA Sports Legacy棒球外套3,280元、圓領衫2,080元、長褲1,980元、STYLE RIDER 3,280元。圖／PUMA提供
王淨示範PUMA Sports Legacy棒球外套3,280元、圓領衫2,080元、長褲1,980元、STYLE RIDER 3,280元。圖／PUMA提供

adidas 穿搭

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