神腦公布年度Top 10暢銷手機 「它」擠下iPhone奪冠

歲末年終，神腦公布年度最暢銷前10大手機，值得關注的是，有別以往前兩年冠軍都是高階iPhone機款，今年銷售榜首則是中階機三星Galaxy A55奪下，這與手機AI浪潮興盛，品牌將AI功能下放到中階機，刺激民眾以更親民價格享受AI功能有著極大關係。

鼓勵民眾領年終換新機，神腦將從2025年1月3日起推出年度首檔「年購節活動」，祭出舊換新最高折千元，指定Google新機、三星智慧手錶送千元神腦幣。還有1月2日即將上市的全新AI手機OPPO Reno13系列，至全台中華／神腦門市購買，可獲得MEGA KING行動電源、周邊配件、品牌耳機等好禮，持舊機換新機再折4,000元，還可至OPPO官網登錄抽東京雙人來回機票+迪士尼海洋樂園雙人門票。

神腦統計，2024年度整體手機銷售Android、Apple的比例大約是7比3，高、中、低階價格帶銷售分別佔45%、20%、35%，而前10名暢銷手機，Android陣營佔8支、Apple陣營佔2支。除了三星Galaxy A55，iPhone 16 Pro拿下亞軍寶座，第三名同樣是三星陣營的S24系列，第6～10名則由OPPO、vivo各佔2名，今年的黑馬則是平價機種SHARP AQUOS wish4位居第9名。

受到新機效能、合約週期等因素影響，民眾換新機週期隨之拉長，不過由於AI功能多元，約有10%購買新機的消費者，會選擇將手中還能使用的舊機，拿到中華及神腦門市參與「舊換新活動」，也因祭出預購送禮、加碼贈神腦幣等方案，使得舊換新逐年有上升趨勢。