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採買清單來了！MUJI無印良品2024年「6大品類熱銷排行榜」大公開

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MUJI無印良品2024年服飾配件類熱銷排行榜第1名：四輪硬殼止滑拉桿箱。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年服飾配件類熱銷排行榜第1名：四輪硬殼止滑拉桿箱。圖／MUJI無印良品提供

即將邁向新的一年，MUJI無印良品公布2024年全年度銷售排行榜。將高達6,000多支商品分為6大類別，包括服飾配件、生活雜貨、美妝保養、文具用品、食品點心等，今年也首度公開「良品市場」的食農熱銷榜單，並依據全年度銷售金額提供熱銷排行榜，作為購物指引，同時提出限時優惠活動，即日起至2025年1月5日單筆消費滿1,000元即贈100元抵用券一張、滿2,000元即贈100元抵用券兩張，以此類推，活動詳情請見各門市說明。

MUJI無印良品2024年服飾配件類熱銷排行榜TOP 5由「四輪硬殼止滑拉桿箱奪冠」，共4種尺寸，售價3,900～8,500元，全年度銷售量近2萬個。第2名為「撥水加工舒適休閒鞋」，售價890元，今年推出多款新色上市，全系列銷量近7萬雙。第3名為「女輕量羽絨抗靜電內裏無領背心」，售價1,190元，使用膨脹係數達750FP的羽絨製成，保暖輕盈，全年度銷量近3萬件。第4名為「男棉混涼感寬版短袖T恤」，售價690元，採用觸感涼爽的素材製成，年度銷售突破4萬件。第5名為「男女棉混天竺圓領短袖T恤」，售價199元，價格平實，適合每日換穿，全系列銷量約14萬件。

生活雜貨類第1名為「柔軟多用途靠枕」，售價699元，採用觸感蓬鬆的內裏鋪棉，表面布料具伸縮性，可直立亦可橫放，貼合身型曲線，年度銷售量突破8萬個。第2名為「空氣循環風扇（擺頭型，大）」，售價2,590元，今年新推出的空氣循環風扇不僅可360度擺頭，前端更設有香氛盒，可依照喜好滴入精油，今年8月上市後不到半年銷量便已突破1萬台。第3名為「懶骨頭沙發」，售價3,900～5,490元，2024全年度銷量突破5千個。第4名為「攜帶式透明水壺（550ml）」，售價350元，年度銷量近4萬個。第5名為「充電式輕巧型隨身風扇」，售價349元，除了手持也可調整角度後放置於桌面使用，年度銷量逾3萬個。

文具用品類第1名為「透明管自動筆（0.5mm）」，售價30元，2024年熱銷近20萬支。第2名為「尼龍網眼筆袋（船型，黑）」，售價139元，年度銷量近4萬個。第3名為「聚丙烯檔案盒（標準型，25公分）」，售價469元，全年度銷售近1萬個。第4名為「壓克力展示盒（附門，大）」，售價799元，年度銷量近5千個。第5名為「可堆疊壓克力抽屜盒（2層）」，售價469元，年度銷量近1萬個。

美妝保養與香氛類第1名為「空間芬香油（180ml，木質）」，售價599元，以尤加利、日本扁柏等調和出溫暖香氣，年度銷量逾4萬瓶。第2名為「超音波芬香噴霧器」，售價1,790元，適用3～4坪空間，年銷超過1萬台。第3名為「MUJI溫和去角質洗面乳（200g）」，售價149元，年銷突破9萬瓶。第4名為「MUJI敏感肌化妝水（保濕型，400ml）」，售價329元，2024年銷量近4萬瓶。第5名為「原色化妝棉（180入）」，售價79元，年度銷量超過13萬包。

食品點心類第1名為「懷舊棉花糖」，售價59元，2024年銷量超過20萬包。第2名為「可可花生」，售價99元，2024年銷量近10萬包。第3名為「喉糖 柚子&金桔」，售價49元，年銷量近15萬包。第4名為「可可麥片」，售價89元，年銷量近10萬包。第5名為「即食迷你拉麵 雞汁風味」，售價39元，是可熱水沖泡、亦可直接食用的小點心，全年度販售逾15萬包。

限定門市販售的「良品市場｣ 熱銷排行榜第1名為「國產豆奶系列」，售價35元，其中又以國產紅豆豆奶的銷量最為亮眼，賣出近3萬罐。第2名為「坪林茶系列」，以方便沖泡的坪林蜜香紅茶包的銷量最好，售價289元，年度銷售量近2千盒。第3名為「高雄蜂蜜檸檬系列」，其中以售價139元的鮮檸檬醬最為熱銷，年度銷售近5千罐。

MUJI無印良品限定門市販售的「良品市場｣ 2024年熱銷排行榜第1名：國產豆奶系列（紅豆豆奶）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品限定門市販售的「良品市場｣ 2024年熱銷排行榜第1名：國產豆奶系列（紅豆豆奶）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年食品點心類熱銷排行榜第1名：懷舊棉花糖。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年食品點心類熱銷排行榜第1名：懷舊棉花糖。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年美妝保養與香氛類熱銷排行榜第1名：空間芬香油（180ml，木質）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年美妝保養與香氛類熱銷排行榜第1名：空間芬香油（180ml，木質）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年文具用品類熱銷排行榜第1名：透明管自動筆（0.5mm）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年文具用品類熱銷排行榜第1名：透明管自動筆（0.5mm）。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年生活雜貨類熱銷排行榜第1名：柔軟多用途靠枕。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品2024年生活雜貨類熱銷排行榜第1名：柔軟多用途靠枕。圖／MUJI無印良品提供

售價 美妝 點心

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