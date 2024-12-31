整理包／跨年、元旦「4大超商限時優惠」一次看　咖啡、茶飲、熱狗、暖暖包陪你迎接2025

今天就是歡樂跨年夜，濕冷天氣更需要暖心暖胃的飲食相伴，4大超商紛紛推出限時優惠，包括現煮咖啡、茶飲、便利熟食等通通有，如果想要吃冰振奮精神也有好康，親朋好友歡聚不怕無聊！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN今年「OPEN!行動購物車1.0」與「OPEN!行動購物車2.0」以小型門市型態駐點新北淡水漁人碼頭與台北101大樓旁，提供逾百款商品，包含CITY系列飲品、鮮食、冷凍品、常溫與冷藏飲料、零食及保暖用品等。

7-ELEVEN門市熱食自助區即日起至2025年1月21日展開滷味、關東煮、麻辣燙全品項任選4入88折；熱狗、大亨堡於1月21日前任2件88折優惠，推薦新品「日式炭烤風味熱狗」。12月31日熱罐指定商品第2件6折。

哈根達斯12月31日指定迷你杯／雪糕／雪酥任2件79折優惠、部分指定品項更有出清價第2件2折優惠（價低者折）。元旦1月1日當天7-ELEVEN更祭出獨家現作冰品包含思樂冰大杯／特大杯、雪淋霜、酷聖霜（酷聖石霜淇淋）與酷聖石冰淇淋3oz等，不限口味可享同品項買1送1。

咖啡是通宵提神必備，7-ELEVEN精品咖啡販售門市即日起至2025年1月7日推出CITY PRIMA精品咖啡大杯馥列白、拿鐵同品項買2送1。「OPENPOINT行動隨時取」即日起至2025年1月2日推出「CITY 陪你前進2025歡送2024」，指定飲品最高同品項買7送7，限量售完為止；因應2025跨年，CITY PRIMA精品咖啡會員日2025年1月2日前大杯精品美式咖啡、大杯精品拿鐵及馥列白限量同品項買7送7。

7-ELEVEN門市自2025年1月1日至1月5日限時5天推出指定14大品類商品2件79折、4件75折，使用指定支付工具滿千立折百元、單筆滿千再加贈好禮3選1，CITY系列飲品加碼推出指定品項100元組合優惠，還有指定日本進口軟糖、UCC無糖罐裝咖啡等指定品項買2送2等。

●全家便利商店

全家便利商店即日起至2025年1月21日推出SOHOT炎選－現烤點心&炸烤物任兩件8折優惠，另有派對必備SOHOT炎選炸雞桶8支任選320元。即日起至2025年1月1日暖暖包享加10元多1件、FMC指定發熱衣也享有買1送1優惠。

即日起至2025年1月1日會員APP「隨買跨店取」推出Let’s Café 2,025元組合，品項有特濃美式咖啡58杯、特濃拿鐵49杯、大單品美式咖啡32杯、大單品拿鐵29杯、卡布奇諾54杯等；私品茶搖搖茶吧推出55元系列17杯、65元系列15杯，可享588元優惠；Fami!ce霜淇淋18支特價588元、2支特價59元。上述優惠限量售完為止。

「全家」店舖會員限定，即日起至2025年1月5日可享Let’s Café大經典美式咖啡、大經典拿鐵同品項第2杯10元優惠，搖搖茶吧厚濃靜岡抹茶拿鐵、凍凍好喝奶茶可享同品項第2杯10元（線下購買不可寄杯）。

●萊爾富

萊爾富12月31日至2025年1月2日推出限時3天「跨年一起FUN」優惠商品活動，最低折扣下殺5折起，像是Hi café大杯特濃美式咖啡與大杯特濃拿鐵咖啡享同品項買1送1、特大杯指定品項享任選買1送1（不同價者以2件5折計算），還有多項指定飲品、鮮食、便當、泡麵等限時優惠。

在新的一年開始，萊爾富也祭出精省荷包的銅板價商品，即日起至2025年1月7日購買門市現售茶葉蛋享單顆特惠9元（原單顆售價13元）；購買熱狗搭配指定飲料享合購價49元，最多可省21元。同一期間，萊爾富也推出多款指定包子享2件60元，最高可省16元。

●OKmart

OKmart行動超商跨年夜前往台北市信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、御田煮物，並推出「OKCAFE體驗專區」。12月31日當天至OKmart景聯門市體驗試飲OKCAFE秘魯莊園，與OKmove車合照上傳至官方社群指定貼文，即免費贈送「三峽金牛角／銅鑼燒（二選一）」一個，數量有限，送完為止；12月31日至2025年1月1日還可參加OKmart官方粉絲團線上抽獎活動，於指定貼文分享與OKCAFE的合照，有機會將精美禮物帶回家。

OKCAFE推出全新優惠活動，12月31日至1月1日全台門市特大杯莊園美式咖啡、拿鐵可享同品項買2送1；冬季限定的「中杯經典阿華田」與「大杯阿華田拿鐵」享有7折優惠。OKmall雲端商城同步推出莊園咖啡買6送3、買20送12優惠，再贈888點會員點數。