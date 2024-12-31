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狂送50台！Dyson新春購機抽限定色造型器 空氣清淨濾網2件只要3,888元
再過不到1個月就是農曆新年，採買年貨、大掃除、打理自己的時間可得抓好。Dyson鎖定新春第一波換機潮，2025年1月1日至2月28日推出新春好運三重限時優惠活動，凡活動期間購買指定商品即可抽新春限定版絲絨紅色Dyson Airstrait二合一吹風直髮器；憑Dyson吸塵器舊機換購指定機種，登錄再享3,000元開運金；購買指定型號清淨機濾網，享2件3,888元。
Dyson造型器系列新年推出限定版絲絨紅色，搭配寓意吉祥的綢緞金，超級吸睛又喜氣。活動期間購買Dyson全系列主機商品（福利品除外），即有機會抽中新春限定版絲絨紅色Dyson Airstrait二合一吹風直髮器，多買多抽，總計送出50台。
一機搞定吸塵、洗地的Dyson V12s Detect Slim Submarine乾濕全能洗地吸塵器，則是在新年推出超狂優惠，原價27,900元，新春優惠價22,888元，再加贈價值破萬元的新春大禮包，內含motorbar智慧電動吸頭、專用洗地滾筒，以及多功能收納架，新春期間更推出以舊換新活動，只要上活動網頁申請、寄回家中Dyson吸塵器舊機，即享3,000元開運金。
另外，家裡有Dyson空氣清淨機的民眾，千萬不能錯過這次補貨濾網的優惠，Dyson 360°玻璃纖維HEPA+活性碳空氣清淨機濾網組原價3,200元，活動期間享6折新春價，2件只要3,888元，讓家居品質隨潔淨空氣煥然一新。
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