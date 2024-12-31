新春採購！愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣 扣點0元刮iPhone 16 好市多75吋電視現折萬元

愛買量販迎接2025年農曆新年，精心推出多項優惠活動，即日起至2025年2月4日推出超過100款民生夯品買1送1、豐富伴手禮禮盒，還有全館滿額送好康、蛇年刮刮卡，以及肉品托盤環保回收換肉品現金抵用券，全面滿足年節採購需求。

民眾最愛的滿額9折優惠，今年愛買量販大放送，指定日期共15天都能享受超有感折扣，包括1月1日、1月4、5日、1月11、12日，以及年前最後採購1月18日至1月27日，愛買APP會員獨享全館單筆付款金額「滿2,000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。

另外，愛買量販年年發行的刮刮卡也搶先開賣，新春「蛇年刮刮卡」自即日起至2025年2月2日販售，每張只要100元，限量9萬張，張張都有獎，今年準備28台iPhone 16全系列讓民眾驚喜開刮，還有AirPods 4、飛利浦智慧萬用鍋以及沙宣負離子護髮吹風機等大獎。愛買APP會員獨享扣HAPPY GO點數250點換刮刮卡乙張，點數越多換越多張，使用HAPPYGO PAY購買蛇年刮刮卡，限量加碼送HAPPYGO點數100點。

響應環保趨勢，愛買量販生鮮肉品的托盤容器採用100%食品級再生塑膠製成，且在全台門市安裝智慧托盤回收機，2025年1月1日起至2025年2月6日，只要把2個肉品指定透明托盤透過機台回收，即可兌換「肉品10元現金抵用券」，全台限量2,000張，送完為止。

好市多迎新年也推出年節優惠，數百件商品推折扣，黑晶爐省400元；LG 75吋4K顯示器折扣10,800元，65吋QLED顯示器19,999元，飛利浦的氣炸鍋5,200元有找，離子空氣清淨除濕機免萬元。另備齊各式生鮮冷凍食材，像無骨牛小排火鍋片每公斤優惠150元；明蝦每公斤優惠200元；另外還有萬巒豬腳，私房東坡肉等年菜，買回家加熱就能輕鬆上桌。