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珠寶迎新春！玉世家水滴形翡翠潤大地 喬治傑生美鑽如露
迎接新春，玉世家（JADEGIA）特別推出翡翠精品珠寶，以獨一無二的翡翠玉材，結合水滴甘露的美好意象，揭開新年初始的嶄新生命力。系列包括墜飾與戒指，戒指以恰到好處的線條與比例琢磨溫潤瑩透的翡翠，並墜上璀璨鑽石，映現春意的盎然朝氣。鍊墜則選用少見的老坑玻璃種，水頭足、色翠豔，滿蘊靈氣，搭配三道如梭形的流線設計與花式切割鑽石，為新的一年注入活力與正能量。
丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）的SIGNATURE DIAMONDS系列，以流暢的有機弧線揉以體現永續責任的18K再生黃金，搭配能讓鑽石更顯璀璨明亮的三爪金屬鑲座，為走春穿搭增添華麗氣質。經典單品包括以非線性排鑽以及經典線性排鑽的兩種網球手鍊，前者採用大小尺寸相異的18K金波浪座台鑲嵌大小不同的圓鑽，並以自然且非直線的鋪排結構展現錯落有致的立體美感，鍊圈上的每顆鑽石亦可略作轉動；後者以18K金波浪座台鑲嵌鑽石，以直線式排列勾勒出俐落清晰的珠寶輪廓。耳環同樣延伸非線性排鑽以及線性排鑽的設計，提供半圈式、垂墜式及圈式等豐富選擇。
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