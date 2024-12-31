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珠寶迎新春！玉世家水滴形翡翠潤大地 喬治傑生美鑽如露

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
JADEGIA玉世家以水滴形翡翠珠寶喜迎新春。圖／玉世家提供
JADEGIA玉世家以水滴形翡翠珠寶喜迎新春。圖／玉世家提供

迎接新春，玉世家（JADEGIA）特別推出翡翠精品珠寶，以獨一無二的翡翠玉材，結合水滴甘露的美好意象，揭開新年初始的嶄新生命力。系列包括墜飾與戒指，戒指以恰到好處的線條與比例琢磨溫潤瑩透的翡翠，並墜上璀璨鑽石，映現春意的盎然朝氣。鍊墜則選用少見的老坑玻璃種，水頭足、色翠豔，滿蘊靈氣，搭配三道如梭形的流線設計與花式切割鑽石，為新的一年注入活力與正能量。

丹麥皇室御用精品喬治傑生（GEORG JENSEN）的SIGNATURE DIAMONDS系列，以流暢的有機弧線揉以體現永續責任的18K再生黃金，搭配能讓鑽石更顯璀璨明亮的三爪金屬鑲座，為走春穿搭增添華麗氣質。經典單品包括以非線性排鑽以及經典線性排鑽的兩種網球手鍊，前者採用大小尺寸相異的18K金波浪座台鑲嵌大小不同的圓鑽，並以自然且非直線的鋪排結構展現錯落有致的立體美感，鍊圈上的每顆鑽石亦可略作轉動；後者以18K金波浪座台鑲嵌鑽石，以直線式排列勾勒出俐落清晰的珠寶輪廓。耳環同樣延伸非線性排鑽以及線性排鑽的設計，提供半圈式、垂墜式及圈式等豐富選擇。

喬治傑生SIGNATURE DIAMONDS系列。圖／GEORG JENSEN提供
喬治傑生SIGNATURE DIAMONDS系列。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，63,900元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，63,900元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑲鑽網球手鍊，46萬1,500元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑲鑽網球手鍊，46萬1,500元。圖／GEORG JENSEN提供
水滴形翡翠鑲鑽墜飾，價格店洽。圖／玉世家提供
水滴形翡翠鑲鑽墜飾，價格店洽。圖／玉世家提供
水滴形翡翠鑲鑽戒指，76萬8,000元。圖／玉世家提供
水滴形翡翠鑲鑽戒指，76萬8,000元。圖／玉世家提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，71,000元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，71,000元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石手鍊，23萬5,500元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石手鍊，23萬5,500元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，37,700元。圖／GEORG JENSEN提供
SIGNATURE DIAMONDS系列18K黃金鑽石單只耳環，37,700元。圖／GEORG JENSEN提供

戒指 珠寶 鑽石

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