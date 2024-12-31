Onitsuka Tiger鬼塚虎蛇年限定鞋款 設計感細節堆疊

Onitsuka Tiger鬼塚虎為慶祝2025農曆蛇年，推出全新MEXICO 66蛇年限定鞋款，以傳統文化與現代設計相結合，鞋款以米白色為主基調，搭配兩種濃淡不一的紅色作為點綴色，設計更顯層次感，紅白色的縫線增加了細節上的亮點，簡單又不失設計感，也呼應了春節的喜氣氛圍。

MEXICO 66蛇年限定鞋款有不少設計細節。鞋身側邊經典的虎紋圖案，以層疊合成麂皮材質構成，突顯出精緻與細膩的質感。鞋帶部分採用了粗線條平行穿插的設計，在鞋款的俯視視角中營造視覺層次感。附上的備用鞋帶，可依個人風格喜好進行搭配變化，讓穿搭更有趣味性和專屬感。