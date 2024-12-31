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限時3天免費暢看！Apple TV+新年福利大放送 用「這一招」輕鬆看到飽

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
將傳言拍成電影，適合全家輕鬆觀賞的《飛月情海》。圖／蘋果提供
將傳言拍成電影，適合全家輕鬆觀賞的《飛月情海》。圖／蘋果提供

為迎接2025新年到來，Apple TV+特別向全球觀眾獻上新年賀禮，於1月3日至1月5日期間，只要使用Apple ID登入，即可在所有支援Apple TV+的裝置上免費暢享所有Apple TV+上精彩內容。

新年第一個週末，就用滿滿的精彩影視內容充實心靈，眾多Apple廣受好評的原創作品快趁這波免費優惠看起來！熱門作品包含熱烈回歸的原創影集《末日地堡》第二季、《誠實診療室》第二季和《不良姊妹》第二季，以及引人入勝的懸疑鉅作《無罪的罪人》。金球獎提名作品包含《外放特務組》和《免責聲明》，以及獲獎作品《晨間直播秀》和《泰德拉索：錯棚教練趣事多》。

此外，也可以搶在第二季推出前，追起全球現象級職場驚悚影集《人生切割術》。讓備受好評的科幻影集《人生複本》、《太空使命》和《基地》震撼您的心靈；還有適合全家觀賞的電影《飛月情海》和《全家逃走中》，以及充滿動作場面的熱門電影《惡狼特工》和《鬧事之徒》都在Apple TV+獨家呈獻。

如果一個長週末看不完，也可以在免費體驗後繼續訂閱Apple TV+，觀看更多熱門原創影集和電影。包括iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch、Mac、特定的Samsung、LG、Sony、VIZIO、TCL和其他智慧電視、Roku以及Amazon Fire TV裝置、搭載Google TV的Chromecast、PlayStation及Xbox主機，以及在tv.apple.com/tw使用收看，訂閱費每月250元，可免額外付費試用7天。在限定期間內，購買並啟用新的Apple裝置且符合資格的顧客，另可以免費享有3個月的Apple TV+服務。

金球獎提名作品《免責聲明》。圖／蘋果提供
金球獎提名作品《免責聲明》。圖／蘋果提供
熱烈回歸的原創影集《末日地堡》第二季。圖／蘋果提供
熱烈回歸的原創影集《末日地堡》第二季。圖／蘋果提供

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