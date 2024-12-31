2025新春系列 高CP值搞定時髦新年穿搭

新年穿新衣迎接新氣象，快時尚品牌與美式休閒品牌2025新春系列上架，讓大眾可以用高CP值，搞定時髦又應景的新年穿搭。

H&M融合東方經典與摩登時尚推出2025新春系列，囊括女裝、男裝及童裝，全家人的新年裝都可搞定。2025新春女裝系列以現代浪漫主義為基調，呈現一系列洋溢節日氣氛的新年時尚單品，像是線條優雅的洋裝運用蝴蝶結元素更添靈動、黑色洋裝與短裙下襬呈現立體廓形、針織商品不同材質交織豐富視覺效果。新春男裝系列外套與褲裝由經典工裝風格中提取靈感，球服、飛行員夾克與POLO領上衣聚焦復古運動風，另有東方水墨畫煥新演繹的靈蛇圖騰運用至毛衣與上衣。新春童裝系列精選卡通生肖元素與趣味福字襯托孩子的活潑朝氣。

H&M 2025新春系列，洋裝運用蝴蝶結元素更添靈動。圖／H&M提供 H&M 2025新春系列設計融合東方經典與摩登時尚。圖／H&M提供

COS 2025蛇年新春限量系列，聚焦新年的能量與好運，推出一系列限量包款、包飾與時尚服飾，展現清新亮麗的色彩。這次系列的核心是四款全新設計的皮革包飾，融合現代設計與傳統結繩工藝，包飾皆以手工製作，搭配皮革或麂皮製成的小包，可依個人喜好或應景需求自由混搭。四款結繩工藝包括：搭配黃玉的十字結象徵好運，帶來財富與全新開始；搭配清晶石和平結代表平和與和諧，訴求療癒與增強正能量；冰花結寓意將夢想成真，搭配翡翠訴求財富、成功與愛情；搭配玫瑰石英的雙耳結象徵兩人之間的聯結與無條件的愛。

COS 2025蛇年新春限量系列，呈現清新亮麗的色彩。圖／COS提供 COS 2025蛇年新春限量系列，主打設計為四款全新設計的皮革包飾，融合現代設計與傳統結繩工藝。圖／COS提供 COS 2025蛇年新春限量系列。圖／COS提供

美式休閒服飾品牌Abercrombie &Fitch（A&F）新春限定系列服飾，將傳統蛇年元素與美式潮流時尚融合，針對與與家人朋友歡聚場合打造了適合新年派對的精選單品，這些單品獨具氛圍感，從鮮明的色彩運用、展現氣質的裙裝剪裁，到兼具摩登與放鬆感的復古外套等多樣設計。

Abercrombie &Fitch新春限定系列服飾，推出適合新年聚會的精選單品。圖／初衣食午提供

Hollister2025新春系列「鷗耶好運來」融入了新春慶祝氛圍，每件單品象徵著喜慶與祝福。包括以「Good Luck」為主題的活潑印花，或是「88」字樣點綴其中象徵發發發，以及經典的紅色單品，並為情侶設計新年情侶裝。