新光三越南西跨年慶 眾多人氣IP與精彩展演活動陪你迎接2025

新光三越南西店跨年慶邀顧客與人氣IP、精彩展演活動一同迎接新的一年。圖／新光三越南西店提供

新光三越台北南西店跨年慶盛大開跑，人氣IP「LULU Fluffy House」限定快閃店」與「曼迪耶誕動漫祭」陪伴大家一起從2024年邁向2025年，主打冬換季流行服飾超低5折起！館內居家、美妝、保養、旅行、寵物等主題品牌商品限時優惠活動輪番上陣，更與聯合數位文創攜手為SKM 會員準備好禮，憑會員點數即可兌換匈牙利國家歌劇院帶來的《蝴蝶夫人》、《天鵝湖》精彩演出，與《Animage雜誌和吉卜力展》、《草間彌生的軌跡與奇蹟》等不能錯過的熱門大展，邀請大家以藝文盛會迎接全新的一年！

新的一年來南西 冬換季流行服飾5折起陪你時尚過寒冬

新光三越台北南西店冬換季流行服飾全面5折起，讓顧客在冷天也能在館內找到超值保暖流行服飾，更貼心整理了冬季熱銷排行榜、保暖攻略、2024年度流行服飾必買清單，千萬不能錯過！除了在衣裝上添採，更推出2025全新美妝 必買清單 ，獨家優惠立刻手刀搶購！

人氣IP「LULU」快閃店登陸新光南西，超可愛的拍照打卡點絕對不能錯過。圖／新光三越南西店提供

南西獨家超級會員盛點 不只超值好禮還有藝文盛典一起迎接新年

還沒有準備好告別2024年，新光三越台北南西店特別為會員點數還為用罄的會員準備一系列扣點好物點點超值換！在2025年1月31日點數到期前一定能找到合適好禮送給自己！除了準備CP值超高的驚爆500點超值好物，每日都會推出百貨超市超熱銷商品，還推出「 點點假日好時光 」兌點活動，與聯合數位文創聯手邀請會員欣賞精彩展覽、華麗演出，扣點就能享受、超值得！

「曼迪耶誕動漫祭」好評展出至2025年1月19日，超人氣動漫角色驚喜亮相。圖／新光三越南西店提供

LULU Fluffy House限定快閃店 登陸新光南西

LULU Fluffy House限定快閃店 在新光三南西店特別以溫暖愛意的情境營造拍照區，將美好的冬日回憶送達你心！入口處就有驚喜！80公分高毛絨LuLu排坐迎接，「愛意絨絨熊抱區」還可近距離與軟萌玩偶相擁互動，店內更配送了3.4公尺的超可愛泰迪主視覺「巨型氣偶打卡區」做為打卡亮點。快閃店僅展出至2025年1 月19日，快來捕捉與LuLu的最萌瞬間，享受與LuLu豬專屬的溫馨時光，將萌化人心的罐頭豬LuLu通通帶回家！

新光三越南西店跨年慶邀顧客與人氣IP、精彩展演活動一同迎接新的一年。圖／新光三越南西店提供

「曼迪耶誕動漫祭」人氣動漫IP日版商品限定熱賣中！