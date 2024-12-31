鉉辰、趙露思都不離身的必備好物！誰戴都好看的墨鏡

Versace以已故說唱歌手聲名狼藉先生（Notorious B.I.G.）為名，以他熱愛的時尚和音樂為靈感，推出Biggie太陽眼鏡系列，設計巧妙融合街頭風格與高級時裝，淋漓地展現嘻哈文化的深遠影響，並致敬音樂與時尚的交織相融。品牌更邀請獲得格萊美提名的知名歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和NBA 籃球運動員亞歷山大薩爾（Alexandre Sarr）以獨特的個人風格詮釋Biggie太陽眼鏡全新形象。

Versace Biggie不僅表達個性主張，更象徵打破常規並傳承潮流引領者的先鋒精神，透過其獨特的金色Medusa圖案和別緻造型，展現無所畏懼和個人風格的獨特魅力。形象廣告中主打的貓眼造型太陽眼鏡，採用窄版鏡框搭配深灰色低鏡片，飾有金屬Medusa Biggie標誌，致敬1990年代的經典款式，適合各種臉型。亦有光學眼鏡，包括貓眼形前框與矩形鏡片的款式，還有思孫中又各性的不規則金屬大框。包括品牌大使韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）、aespa成員寧藝卓（NingNing）、趙露思、蔡徐坤、西洋天后碧昂絲（Beyonce）等人都曾配戴亮相過。 女歌手Sabrina Carpenter演繹Versace Medusa Biggie 2024形象廣告。圖／Versace提供 蔡徐坤配戴Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 NBA球星Alexandre Sarr演繹Versace Medusa Biggie 2024形象廣告。圖／Versace提供 女歌手Sabrina Carpenter演繹Versace Medusa Biggie 2024形象廣告。圖／Versace提供 寧藝卓演譯Versace 2024年佳節系列Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 Beyonce配戴Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 男星王安宇配戴Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 鉉辰演譯Versace 2023年佳節系列Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 NBA球星Alexandre Sarr演繹Versace Medusa Biggie 2024形象廣告。 趙露思配戴Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供 趙露思配戴Versace Biggies太陽眼鏡。圖／Versace提供