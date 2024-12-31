鉉辰、趙露思都不離身的必備好物！誰戴都好看的墨鏡
Versace以已故說唱歌手聲名狼藉先生（Notorious B.I.G.）為名，以他熱愛的時尚和音樂為靈感，推出Biggie太陽眼鏡系列，設計巧妙融合街頭風格與高級時裝，淋漓地展現嘻哈文化的深遠影響，並致敬音樂與時尚的交織相融。品牌更邀請獲得格萊美提名的知名歌手莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）和NBA 籃球運動員亞歷山大薩爾（Alexandre Sarr）以獨特的個人風格詮釋Biggie太陽眼鏡全新形象。
Versace Biggie不僅表達個性主張，更象徵打破常規並傳承潮流引領者的先鋒精神，透過其獨特的金色Medusa圖案和別緻造型，展現無所畏懼和個人風格的獨特魅力。形象廣告中主打的貓眼造型太陽眼鏡，採用窄版鏡框搭配深灰色低鏡片，飾有金屬Medusa Biggie標誌，致敬1990年代的經典款式，適合各種臉型。亦有光學眼鏡，包括貓眼形前框與矩形鏡片的款式，還有思孫中又各性的不規則金屬大框。包括品牌大使韓團Stray Kids成員鉉辰（Hyunjin）、aespa成員寧藝卓（NingNing）、趙露思、蔡徐坤、西洋天后碧昂絲（Beyonce）等人都曾配戴亮相過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言